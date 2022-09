Sabato (ore 15) l’esordio al Picchi dell’Us Livorno 1915

Il nuovo manto erboso dell'Armando Picchi in una foto inviata alla stampa dall'Ufficio Stampa dell'Us Livorno 1915

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che la partita Us Livorno-Seravezza Pozzi, valida come quarta giornata di andata del campionato di serie D girone E, verrà disputata sabato 24 settembre alle 15 allo stadio Armando Picchi di Livorno.

La partita, inizialmente programmata per domenica 25 settembre e poi posticipata a mercoledì 28 per le elezioni politiche 2022, è stata anticipata a sabato 24 su richiesta dell’Unione Sportiva Livorno 1915 e con la piena disponibilità del Seravezza Pozzi, in modo tale da favorire la presenza del pubblico allo stadio.

