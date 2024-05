Sabato sera la Libertas attende Faenza per gara 1. Atteso il ritorno di Lucarelli

Sabato 4 maggio alle 20,45 al PalaMacchia – arbitri Scarfò di Palmi e Parisi di Catania – scocca l’ora dei playoff per la Libertas. Avversari nella serie di quarti di finale RaggiSolaris Faenza, squadra allenata dal grande ex Gigi Garelli

Sabato 4 maggio alle 20,45 al PalaMacchia – arbitri Scarfò di Palmi e Parisi di Catania – scocca l’ora dei playoff per la Libertas. Avversari nella serie di quarti di finale RaggiSolaris Faenza, squadra allenata dal grande ex Gigi Garelli (A2 sfiorata con la LL nel 2021) e dal roster fortissimo. Insomma: i Romagnoli sono l’avversario peggiore che potesse capitare agli amaranto e il loro settimo posto è stato frutto di un andamento altalenante, raddrizzato nel finale con 4 vittorie su 5 grazie proprio al ritorno in panchina di Garelli che era stato esonerato a novembre. Mitchell Poletti, pivot di 205 cm arrivato a gennaio da Roseto, è il giocatore più temibile, al pari di Sebastian Vico che fu decisivo nella serie di finale nel 2021 in maglia Piacenza contro la Libertas.

In casa amaranto, potrebbe esserci il ritorno in campo di Jacopo Lucarelli a secco di partite dal 10 marzo.

Il resto del gruppo sta bene. Ricci continuerà a lottare sul campo stringendo i denti per via del malanno alla caviglia e Fantoni e Fratto indicheranno la strada che dovrà portare alla prima vittoria nella serie. Il PalaMacchia – capienza aumentata fino a 3000 posti – sarà sold out. Il popolo amaranto è pronto a spingere la squadra in questi primi 40’ di quarto di finale contro i Blacks.

