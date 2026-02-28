Samb – Us Livorno 1915 0-0. Solo un pari per gli amaranto nelle Marche

Termina a reti bianche il match al Riviera delle Palme tra i labronici e i rossoblù. Prestazione di certo non indimenticabile per Dionisi e compagni, salvati da un ottimo Seghetti. Un punto, comunque, da non buttare per i labronici, oramai ad un passo dalla salvezza. Bene il portiere ex Empoli, difesa solida, l'attacco stecca

di Lorenzo Evola

Un pareggio da mettere in cascina. Gli uomini di Venturato incappano in una giornata poco brillante ma escono comunque indenni dalla trasferta al Riviera delle Palme e smuovono ancora la classifica. In un match piuttosto avaro di emozioni sono i padroni di casa a sfiorare il gol da tre punti in particolare con Parigini (ottimo l’intervento di Seghetti sul sinistro velenoso dell’ex Perugia) nel primo tempo e Konate nella ripresa, all’interno di 90′ vissuti a ritmi blandi, con svariati errori da entrambe le parti. In casa labronica, le assenze di Falasco, Hamlili e Di Carmine condizionano la prestazione di Dionisi e compagni, mai davvero pericolosi dalle parti di Cultraro, eccezion fatta per un sinistro alto dello stesso Dionisi su assist di Bonassi. Gli amaranto, tuttavia, si mantengono a debita distanza dai bassifondi della graduatoria e si avvicinano ulteriormente all’obiettivo salvezza.

La cronaca

La prima mezz’ora al Riviera delle Palme trascorre senza particolari emozioni. Tra le file della Samb è piuttosto evidente la tensione dovuta alla profonda crisi di risultati, lato Livorno si fanno sentire le defezioni dei vari Falasco, Hamlili e Di Carmine, specie in fase di possesso. Tra errori a livello tecnico e falli sono numerose le interruzioni di gioco, tanto che la prima conclusione nello specchio arriva solo al 25’ quando Odjer scalda i guantoni di Cultraro da fuori area. I marchigiani, però, alzano via via i giri del motore e sfruttano la verve del duo Parigini – Stoppa per seminare panico tra la retroguardia labronica. Al 34’ lo stesso Parigini pesca in area Eusepi che ci prova di testa ma colpisce male, favorendo l’intervento di un attento Seghetti. Il portierino ex Empoli si rende protagonista di un vero e proprio miracolo poco più tardi sul sinistro a botta sicura ancora di Parigini, deviando la sfera in corner con un riflesso felino. In extremis ci riprova Eusepi di testa, tuttavia, senza troppe fortune.

In avvio di ripresa gli amaranto protestano per un possibile calcio di rigore per un fallo subito in area da Peralta. Il direttore di gara viene richiamato al FVS ma non concede il penalty. Al 56′ ecco l’unica vera palla gol per gli uomini di Venturato, con Bonassi che riceve in area e trova con la sponda di petto l’accorrente Dionisi. Il capitano labronico si coordina da posizione favorevole ma calcia malissimo con il mancino, la sfera termina direttamente in curva. I ragazzi di Boscaglia provano allora a reagire e a guadagnare campo, affacciandosi prima con Konate – impreciso al tiro – e poi con Stoppa, il quale sfiora il secondo palo con un destro a giro. Prendono coraggio i marchigiani che provano a schiacciare gli amaranto nella propria metà campo, ma la retroguardia guidata dal duo Noce – Camporese regge l’urto senza troppi patemi. Per un’altra chance degna di nota toccherà aspettare l’80’, quando Marranzino sfonda centralmente e lascia partire un destro che sibila vicino al palo di Seghetti, immobile. Venturato prova a scuotere i suoi con qualche cambio, ma a flirtare con il vantaggio sono ancora i padroni di casa. All’86’ infatti Konate ha sui piedi la palla buona per il gol da tre punti, il mancino del centrocampista rossoblù esce però sgonfio e sbilenco, lontano dallo specchio. Nonostante i sei minuti di recupero, alla fine, al Riviera delle Palme non succede più nulla. Un pareggio di sostanza insomma per la rosa di patron Esciua, attesa adesso nel turno infrasettimanale al Picchi contro il Perugia.

Le pagelle

Seghetti 7: Nel primo tempo è attento su Eusepi, si ripete poco più tardi sul sinistro al volo di Parigini con un gran riflesso. Un intervento che di fatto salva il risultato. Attento anche nella ripresa, pur senza parate rilevanti. Mvp.

Ghezzi 5.5: In difficoltà nei primi 45’ contro la vivacità di Parigini che gli scappa via in più di un’occasione. Meglio nella ripresa ma solo perché l’ex Perugia si spegne con il passare dei minuti (dal 80’ Mawete sv).

Noce 6: Fa a sportellate con i vari Eusepi, Stoppa e Parigini uscendone spesso vincitore.

Camporese 6.5: Controlla con ordine un cliente scomodo del calibro di Eusepi, forma una bella diga con il collega di reparto Noce. Qualche brivido nel finale ma il fortino regge.

Haveri 6: Prende il posto dello squalificato Falasco e non sfigura, anzi. Solido in copertura, dalla metà campo in su si vede poco ma non commette errori significativi

Bonassi 5.5: Torna un po’ nei ranghi dopo l’exploit di sabato scorso, prova a dire la sua in mediana ma è ben contenuto dai dirimpettai rossoblù. Sua la sponda per l’occasione sprecata da Dionisi, prima di uscire dal campo (dal 65’ Marchesi 5.5: Mezz’ora finale piuttosto anonima)

Odjer 6: Schierato in mezzo al campo, è senz’altro più prezioso in fase di rottura che in quella di costruzione. Uno dei pochi a combattere fino al triplice fischio, si porta a casa la pagnotta grazie allo spirito di abnegazione.

Luperini 5.5: Non sta vivendo il suo periodo di forma migliore e si vede, gli manca quella brillantezza delle prime uscite in maglia Livorno. Costretto spesso a rincorrere, non si affaccia mai dalla trequarti in su e allora Venturato lo toglie dalla contesa (dal 65’ Panaioli 5.5: Contributo pressoché nullo nel finale)

Peralta 5.5: Appoggia il duo d’attacco ma non ha mai lo spunto vincente negli ultimi metri. In generale non sfigura ma da uno come lui ci si aspetta qualcosa di più. Prova incolore, insomma, per il classe 96’ (dal 80’ Mawete sv).

Dionisi 5.5: Al 55’ ha una ghiotta chance sulla sponda di Bonassi ma colpisce malissimo di sinistro da buona posizione. Rimarrà l’unico highlight di una serata poco fortunata per il bomber amaranto, poco supportato dai suoi compagni.

Malagrida 5.5: Proposto dal 1’ al fianco di Dionisi, svaria spesso e volentieri da destra a sinistra ma stavolta non trova il guizzo vincente. Ben disinnescato dalla retroguardia marchigiana, non raggiunge la sufficienza (dal 65’ Vayrynen 5.5: Non riesce a rendersi pericoloso con la sua mole imponente)

All. Venturato 6: Senza tre elementi fondamentali della sua rosa porta a casa un punto utile a dare continuità dopo il successo di sabato scorso contro il Pineto. La prestazione odierna non è, senza dubbio, tra le migliori degli ultimi tempi ma il distacco dalla zona playout resta considerevole, con i playoff che oramai si stagliano come un obiettivo decisamente alla portata della sua truppa. E gran parte del merito è suo.

Le formazioni ufficiali:

Sambenedettese (4-2-3-1): Cultraro; Zini, Pezzola, Dalmazzi, Piccoli; Alfieri, Touré; Konate, Stoppa, Parigini; Eusepi. All. Boscaglia

Livorno (4-3-1-2): Seghetti; Ghezzi (dal 80′ Mawete), Noce, Camporese, Haveri; Luperini (dal 65′ Panaioli), Odjer, Bonassi (dal 65′ Marchesi); Peralta (dal 80′ Biondi); Malagrida (dal 65′ Vayrynen), Dionisi. All. Venturato

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il match al Riviera delle Palme. Pareggio a reti bianche tra rossoblù e amaranto, in 90′ avari di emozioni 94' Dionisi tocca per Marchesi che spara di sinistro, palla larga 90' Saranno sei i minuti di recupero 86' KONATE! Calcia malissimo il centrocampista rossoblù da ottima posizione, graziati gli amaranto 85' Konate viene steso da Odjer, giallo per l’ex Salernitana 80' Dentro anche Mawete e Biondi per Ghezzi e Peralta 79' MARRANZINO! Break del neoentrato di mister Boscagli, il destro dal limite dell’area termina a lato di poco. Brivido per gli amaranto 77' Tacco di Dionisi per l’inserimento di Peralta, chiude in corner la difesa di casa 75' Si abbassano i ritmi al Riviera delle Palme, latitano le occasioni da gol 69' Mischia in area della Sambeneddetese, si salvano in qualche modo i rossoblù 65' Dentro Panaioli, Marchesi e Vayrynen per Luperini, Bonassi e Malagrida 62' Stoppa si incunea in area e prova con il destro sul secondo palo, la conclusione sfiora lo specchio di Seghetti 61' Konate riceve in area e calcia con il mancino, palla oltre il montante 56' DIONISI! Sponda di Bonassi per il capitano amaranto che ci prova con il sinistro in area ma si coordina male e spara in curva. Bella chance per gli uomini di Venturato 52' Destro di Konate sul tocco di Eusepi, chiusura provvidenziale di Haveri 48' Check del FVS per un possibile rigore per gli amaranto, il direttore di gara non concede il penalty dopo aver rivisto le immagini Comincia la ripresa al Riviera delle Palme! Termina il primo tempo al Riviera delle Palme. Risultato che non si sblocca tra le due compagini 45' Ci sarà un minuto di recupero 43' SEGHETTI! Sinistro ad incrociare a botta sicura dell’ex Perugia, risponde con un miracolo il portierino amaranto che si distende e allontana la sfera 37' Faticano a trovare varchi gli uomini di Venturato, la Samb non concede spazi negli ultimi venti metri 34' Eusepi sfiora il vantaggio! Parigini si invola sulla sinistra e centra per la testa di Eusepi che colpisce male e favorisce l’intervento di Seghetti 32' Parigini! Stroppa scappa in contropiede e serve l’esterno marchigiano, impreciso con il destro a giro che non trova lo specchio di Seghetti 30' Giallo per Eusepi che atterra Dionisi a metà campo 28' Affondo di Haveri sulla sinistra, Alfieri concede il corner 25' Odjer scarica un destro da fuori, blocca Cuntraro 21' Giallo per Bonassi che arriva in ritardo su Tourè 18' Fallo di Eusepi su Noce, gioco di nuovo fermo 15' Parigini ci prova da fuori, palla larga 11' Tante interruzioni in questo avvio, il gioco stenta a decollare 8' Fallo di Bonassi su Konate, punizione per i padroni di casa 6' A terra Dionisi, gioco fermo 2' Colpo di testa di Stoppa, blocca senza problemi Seghetti Comincia il match al Riviera delle Palme

