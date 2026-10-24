Samb – Us Livorno 2-1. Amaranto ko al Riviera delle Palme

I siglli in avvio di Stabile e Nicoli rendono vano il timbro di Gabbiani nella ripresa e regalano i tre punti ai marchigiani di D'Alesio. Fatale un approccio da dimenticare per i ragazzi di Lucarelli. Male Pittino e Mawete, i cambi non incidono

di Lorenzo Evola

Un altro stop lontano dal Picchi. I labronici mancano di nuovo l’appuntamento con i tre punti in trasferta e cadono nelle Marche sotto i colpi del duo Stabile – Nicoli che portano avanti i rossoblù di due lunghezze dopo un quarto d’ora. Gli uomini di Lucarelli reagiscono nella ripresa e accorciano le distanze con Gabbiani ma l’assalto finale non porta al tanto agognato pareggio. Prestazione comunque tutt’altro che indimenticabile per gli amaranto, distratti in fase difensiva e imprecisi in qualche occasione (Mawete e Bacciardi) dalle parti di Krapikas. Livorno che perde terreno in zona playoff e chiamato adesso al riscatto all’Ardenza nel prossimo turno contro l’Ostia Mare.

La cronaca

Lucarelli opta per qualche cambio nell’undici iniziale lanciando dal 1’ Pittino in difesa, Bacciardi in mediana e Mawete sulla trequarti con Malotti e Malagrida alle spalle di Gabbiani. L’avvio degli amaranto però è totalmente da dimenticare. Dopo 4’ Zini si ritrova da solo in area ma viene disinnescato da un grande intervento di Martinez che salva i suoi. L’aggressività dei marchigiani però sorprende i labronici che, nell’arco di cinque minuti capitolano per ben due volte. All’8’ Candellori disegna una punizione dalla trequarti sulla testa di Stabile, bravo ad inserirsi tra Bachini e Rizza per trafiggere Martinez da due passi. Poco più tardi Tunjov serve in profondità Nicoli, il terzino ha il tempo di controllare e battere ancora Martinez con un tocco sotto che muore all’incrocio – male anche qui la retroguardia amaranto. L’uno due stordisce Gabbiani e compagni che si espongono alle folate in velocità dei vari Sgarbi, Stabile e Tunjov. La prima chance per la truppa di Lucarelli capita alla mezz’ora sui piedi di Bacciardi, servito dalla sinistra da Rizza, ma l’ex Grosseto perde il momento giusto per concludere verso la porta di Krapikas. Al 35’ è invece Mawete a dilapidare una ghiotta chance colpendo malissimo un altro bel cross di Rizza, la sfera esce non di poco dallo specchio della porta. Il forcing dei ragazzi di D’Alesio si attenua momentaneamente ma prima del duplice fischio gli amaranto non hanno modo di affacciarsi di nuovo dalle parti di Krapikas.

Nella ripresa il Livorno esce dagli spogliatoi con tutt’altro piglio e trovano il 2-1 al 51′ con Gabbiani, lesto a firmare il terzo gol in campionato con un destro secco al termine di un batti e ribatti infinito in area di rigore. Il gol carica la truppa di Lucarelli che inserisce anche Mancini per aggiungere ulteriore peso al reparto offensivo della sua formazione. I padroni di casa abbassano nettamente il baricentro, arroccandosi nella propria metà campo. Nonostante il forcing però, Gabbiani e compagni nella mezz’ora finale non riescono a creare occasioni da gol degne di nota. Al di là di qualche velleitaria conclusione dalla distanza di Bacciardi e dello stesso Gabbiani, i rossoblù non corrono praticamente alcun pericolo e festeggiano così, dopo il triplice fischio, la prima vittoria in casa della stagione. Si leccano le ferite i labronici, obbligati a reagire già domenica prossima nella gara al Picchi contro l’Ostia Mare per non compromettere quanto di buono fatto fin qui.

Le pagelle

Martinez 6: Bravo ad opporsi a Zini all’alba del match, non può nulla su entrambi i sigilli dei marchigiani.

Pittino 5: Lascia troppo spazio a Nicoli che ha tutto il tempo di controllare e piazzare la sfera all’incrocio per il 2-0. Dalla sua parte, in generale, il Livorno soffre tanto, troppo (dal 71’ Gentile sv)

Bachini 5: Complice insieme a Rizza del vantaggio dei marchigiani quando si perde l’accorrente Stabile che non perdona. Una macchi che indirizza inevitabilmente il match.

Veseli 5.5: Non ha particolari responsabilità sui gol subiti, rischia su un disimpegno errato che manda in porta Faggioli.

Rizza 5.5: Male sull’1-0 targato Stabile che gli sfila via in marcatura. Si riscatta nella metà campo avversaria con un paio di assist non sfruttati prima da Bacciardi e poi da Mawete.

Haas 5.5: Al piccolo trotto là in mezzo, specie ad inizio primo tempo quando i dirimpettai di D’Alesio sembrano avere un altro passo. Ancora non al top fisicamente e si vede.

Bacciardi 5: Dopo un primo quarto d’ora davvero complicato prova a riemergere in mediana senza però mai riuscirci. Poco freddo sul cioccolatino di Rizza, impreciso anche da fuori area. Tolto dalla contesa a venti dalla fine (dal 71’ Bonassi sv)

Malotti 5.5: Stavolta non riesce ad innescare il suo proverbiale mancino, ondeggia sulla trequarti alla ricerca di un lampo che, però, non arriverà mai.

Malagrida 5.5: Tanto fumo e poco arrosto sulla sinistra, sembra promettere tanto ma alla fine incide poco o nulla fino al momento della sostituzione (dal 71’ Marinari 5.5: Ingresso anonimo il suo)

Mawete 5: Ritrova una maglia da titolare ma non la sfrutta a dovere. Fuori posizione sul raddoppio di Nicoli, si divora il 2-1 calciando a lato da posizione a dir poco invitante su servizio di Rizza. Partecipa al gol di Gabbiani prima di lasciare il campo all’ora di gioco ma è lontano anni luce dagli standard di inizio stagione (dal 59’ Mancini 5.5: Combina poco o nulla nella mezz’ora finale).

Gabbiani 6.5: Nel primo tempo ha una mezza chance ma viene chiuso dalla difesa di D’Alesio, letale sul 2-1 quando raccoglie una palla vagante per scaraventarla con un missile alle spalle di Krapikas. Da lì in poi si accende ma paradossalmente l’ingresso di Mancini sembra toglierli un po’ di spazio (dal 81’ Peralta sv).

All. Lucarelli 5.5: Approccio da brividi quello dei suoi ragazzi, sicuramente il peggiore visto fin qui. La squadra si risveglia a lungo andare ma più per i demeriti di una Samb che in pratica smette di giocare nella seconda metà di gara. Il suo Livorno, nel complesso, continua di fatto a regalare un tempo su due, oltre a mostrare troppe sbavature dalla cintola in giù.

Le formazioni ufficiali:

Sambenedettese (4-2-3-1): Krapikas; Zini, Pezzola, Camigliano, Nicoli; Touré, Piccoli; Tunjov, Candellori, Sgarbi; Stabile. All. D’Alesio

Livorno (4-2-3-1): Martinez; Pittino (dal 71′ Gentile), Bachini, Veseli, Rizza; Bacciardi (dal 71′ Bonassi), Haas; Malotti, Malagrida (dal 71′ Marinari), Mawete (dal 59′ Mancini); Gabbiani (dal 81′ Peralta). All. Lucarelli.

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il match al Riviera delle Palme. I siglli in avvio di Stabile e Nicoli rendono vano il timbro di Gabbiani nella ripresa e regalano i tre punti ai marchigiani di D’Alesio. Fatale un approccio da dimenticare per i ragazzi di Lucarelli. Male Pittino e Mawete, i cambi non incidono. 95' Peralta cerca un compagno in area, libera la difesa di casa 90' Nel frattempo sono stati assegnati sette minuti di recupero 90' Steso Rizza, punizione per gli amaranto 88' Ultimi assalti del Livorno, la Samb però controlla senza troppi patemi 81' Dentro anche Peralta per Gabbiani 80' Cross teso di Marinari non ci arrivano Gabbiani, Mancini e Malotti 72' Marranzino scarica un sinistro in area, palla che sfiora l’incrocio 71' Dentro Bonassi, Gentile e Marinari per Bacciardi, Pittino e Malagrida 70' Pittino ci prova di testa, palla abbondantemente fuori dallo specchio della porta 67' Calano i ritmi al Riviera delle Palme, gli amaranto provano a guadagnare campo con un assetto più offensivo 62' Giallo per Pezzola che trattiene vistosamente Haas 59' Dentro Mancini per Mawete 58' Sembrano rinvigoriti adesso i labronici, faticano invece i padroni di casa 54' Mawete conquista un calcio di punizione interessante, Malotti si incarica della battuta. Il colpo di testa di Bachini termina però alto 51' GGOOOOLLL DEL LIVORNOOOO! HA SEGNATO GABBIANI! Batti e ribatti in area, la sfera carambola sui piedi di Gabbiani che non ci pensa due volte a sparare all’angolino con il destro all’altezza del dischetto, non può nulla Krapikas. Accorciano le distanze gli amaranto 49' Nessun cambio in casa Livorno, Lucarelli preferisce non inserire forze fresche Comincia la ripresa al Riviera delle Palme Termina il primo tempo al Riviera delle Palme. Amaranto sotto nel punteggio, Stabile e Nicoli confezionano il doppio vantaggio dei rossoblù 45' Saranno due i minuti di recupero 43' A terra Stabile, gioco di nuovo fermo 37' Provano a reagire gli amaranto, approfittando di un momentaneo calo della Samb 34' MAWETE! Altro bel cross di Rizza, sul secondo palo arriva l’ex Bra che calcia clamorosamente a lato davanti a Krapikas 32' Destro di Gabbiani da buona posizione, mura la retroguardia rossoblù 28' BACCIARDI! Rizza trova il centrocampista ex Grosseto che non riesce a concludere al momento del dunque 27' Tensione in campo, gioco fermo 20' Continuano a premere i ragazzi di D’Alesio, Livorno visibilmente in difficoltà 12' RADDOPPIO DELLA SAMB! Tunjov pesca in area Nicoli che controlla e batte Martinez con un tocco sotto di sinistro. Colpiscono ancora i marchigiani 11' Match subito in salita per gli uomini di Lucarelli, sorpresi dall’aggressività dei padroni di casa 8' GOL DELLA SAMB! Punizione di Candellori, Stabile si infila tra Bachini e Rizza e trafigge Martinez con un colpo di testa da distanza ravvicinata 4' MARTINEZ SU ZINI! Inserimento del terzino rossoblù, il portiere amaranto si oppone con un gran riflesso Comincia il match al Riviera delle Palme!

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