San Donato Tavarnelle – Us Livorno 1915, Favarin: “Vogliamo fare la partita. Cesarini ancora out”

Il mister amaranto Giancarlo Favarin

Amaranto attesi al Pianigiani contro il Tavarnelle dell'ex Collacchioni per rilanciarsi in classifica e riscattare gli ultimi deludenti risultati. Favarin conferma la difesa a tre con Fancelli ancora dal 1' e Bellini largo a destra. Non convocato in via precauzionale Cesarini

di Lorenzo Evola

C’è un po’ di malumore in casa amaranto in seguito all’ultimo deludente stop casalingo rimediato contro il Follonica Gavorrano. Gli uomini di Favarin – autori una prestazione scialba, abulica, senza mordente – hanno confermato un periodo d’involuzione, in termini di gioco e risultati, che prosegue ormai da qualche settimana. La macchina da gol ammirata nelle prime giornate pare essersi inceppata, il centrocampo soffre una coperta divenuta all’improvviso troppo corta dopo il ko di Bartolini e l’addio inaspettato di Caponi, mentre il reparto arretrato – nonostante il convincente rientro di Fancelli – qualcosa concede sempre. Se a tutto ciò si aggiunge lo scarso momento di forma di alcuni elementi chiave come Cesarini, Giordani e Nardi oltre ad alcune scelte a dir poco discutibili del tecnico ex Tau (vedi la difesa a tre con Bassini e Bellini dirottati a tutta fascia), ecco che la situazione non può far dormire sogni tranquilli. La classifica comincia a farsi preoccupante, con una Pianese lanciata al primo posto in solitaria a sette lunghezze di distanza da Luci e compagni. Inutile sottolineare l’importanza dello scontro diretto contro i bianconeri, probabilmente già decisivo per il destino di un Livorno costretto a tornare da Piancastagnaio con qualche punto in tasca. Prima dell’infrasettimanale – si giocherà mercoledì 15 novembre alle 14.30 – in terra senese, c’è un ostacolo di non poco conto sul cammino degli amaranto. L’undicesima giornata propone infatti la trasferta al “Pianigiani”, casa di quel San Donato Tavarnelle guidato in panchina da Lorenzo Collacchioni, condottiero della truppa labronica durante la scorsa, tribolata, stagione. I gialloblù sono ancora imbattuti tra le mura amiche e non faranno di certo sconti, ingolositi da un possibile sorpasso in graduatoria, in caso di vittoria, proprio ai danni degli amaranto, ad oggi a +2. L’augurio è che, quanto meno la versione cinica mostrata lontano dal Picchi possa bastare per rilanciare morale e classifica degli uomini di Favarin ed invertire un trend di certo non esaltante.

Capitolo formazione, peserà ancora l’assenza di Cesarini, rientrato in gruppo ma lasciato a riposo in via precauzionale in vista del match contro la Pianese. Sono recuperati tutti gli altri, compreso Brisciani, out anzitempo domenica scorsa. Per la porta solito ballottaggio Albieri – Biagini a seconda del discorso legato alle quote. Va verso la riconferma Fancelli in difesa al fianco di Ronchi e Bassini (o Brenna), in mediana reclama spazio Sabattini dopo l’esordio di settimana scorsa, ci sarà ancora Luci in cabina di regia. In attacco Mutton e Frati pronti a giocarsi una maglia al fianco di Giordani e Cori.

“Dobbiamo ritrovare lo spirito e la convinzione di qualche tempo fa – dichiara il mister amaranto Giancarlo Favarin trasmesso in diretta da Urban Livorno –, andiamo ad affrontare una squadra forte e che in casa ha sempre fatto bene. Credo però che i ragazzi scenderanno in campo con la voglia giusta per affrontare un match del genere, li ho visti bene in settimana, sono tutti in ottime condizioni e andremo là a fare la partita, come abbiamo sempre fatto in trasferta. È vero che facciamo più fatica a creare palle gol ma contro il Follonica la squadra ha avuto le sue occasioni per far male, quindi non sono preoccupato sotto questo aspetto. Sul clima da ultima spiaggia? I ragazzi non subiscono queste situazioni, sono concentrati sulla gara di domani. Ovviamente sono persone con la testa sulle spalle e sanno quindi che dobbiamo fare determinati risultati per risalire la china e migliorare una classifica che, ad oggi, non ci soddisfa. Cesarini? È recuperato, si è allenato bene in settimana ma abbiamo deciso di non convocarlo per averlo al meglio mercoledì prossimo. Fancelli? Abbiamo avuto pazienza proprio per riaverlo al meglio, siamo contenti che sia rientrato. Domenica si è mosso molto bene e sarà dunque importante dargli continuità anche nelle prossime gare”.

Probabile formazione (3-4-2-1): Biagini; Fancelli, Ronchi, Bassini; Bellini, Sabbatini, Luci, Brisciani; Mutton, Giordani; Cori.

