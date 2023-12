Sangiovannese–Us Livorno 1-1. Giordani risponde a Benucci. Amaranto stoici al Fedini.

Il numero 77 risponde nella ripresa al timbro di Benucci e regala un pareggio insperato agli uomini di Favarin, capaci di resistere agli assalti finali dei padroni di casa nonostante la doppia inferiorità numerica. Male gli espulsi Bellini e Tanasa, gran debutto per Ciobanu. Brenna e Fancelli solidi, ottimo ingresso di Sabattini

di Lorenzo Evola

Non arrivano i tre punti ma il pareggio strappato al Fedini di San Giovanni Valdarno vale come oro. Gli uomini di Favarin mantengono l’imbattibilità in trasferta nonostante la doppia inferiorità numerica (espulsi Bellini e Tanasa) e il vantaggio dei padroni di casa con Benucci intorno alla mezz’ora. Nella ripresa è Giordani a ristabilire la parità prima dell’assedio finale dei biancoazzurri, fermati da un’ottima prestazione della difesa amaranto e dagli interventi del debuttante Ciobanu. I labronici restano in scia della Pianese, fermata in casa del Sansepolcro (2-2), ancora capolista a +5.

Favarin – costretto a far fronte a qualche assenza – lancia dal 1’ il debuttante Ciobanu con Fancelli al posto dello squalificato Ronchi, Camara e Giordani sugli esterni e Tanasa in cabina di regia. Dopo una prima mezz’ora di studio e ritmi tutt’altro che elevati, arrivano i due episodi che condizioneranno inevitabilmente il match. Benucci riceve dal limite dell’area, salta con facilità Bassini e trafigge Ciobanu con un destro potente sul quale il giovane portiere amaranto non può nulla. Durante i festeggiamenti gli uomini di Favarin protestano dal direttore di gara per un fallo non ravvisato poco prima del vantaggio biancoazzurro e a farne le spese è Bellini, espulso a causa di proteste troppo eclatanti. In svantaggio e in inferiorità numerica si fa dura per i labronici, graziati in un paio di occasioni dall’imprecisione in contropiede dei dirimpettai fiorentini che sciupano le chance di raddoppio. Al tramonto della prima frazione, tuttavia, Luis Henrique avrebbe anche l’opportunità di pareggiare i conti, ma sul destro a botta sicura (su assist di Brenna) è Barberini a compiere un vero e proprio miracolo, deviando in corner la conclusione del centravanti brasiliano.

Nella ripresa parte forte la Sangiovannese, pericolosa prima con Regolanti e poi con l’incursione di Bartolozzi, sulle quali si dimostra attento Ciobanu. Favarin allora opta per l’inserimento di Mutton e Sabattini e sarà proprio il numero 21 amaranto a rendersi protagonista poco più tardi. Il centrocampista ex Flaminia trova il corridoio per l’accorrente Giordani, freddo nel battere Barberini con un destro a fin di palo e pareggiare i conti, fissando quello che sarà il risultato finale. I padroni di casa non ci stanno e allora dopo neanche cinque minuti è Ciobanu a salvare la baracca amaranto con un intervento di puro istinto su una torsione area di Regolanti a pochi passi dalla linea di porta. A meno di venti dalla fine poi, ecco la seconda espulsione in casa Livorno. Tanasa entra a forbice a metà campo e il direttore di gara non ha dubbi nell’estrarre di nuovo il cartellino rosso. L’assalto in extremis dei biancoazzurri, tuttavia, non produce particolari grattacapi alla retroguardia labronica, guidata magistralmente da Fancelli e Brenna. Il triplice fischio arriva comunque come una sorta di liberazione per la truppa amaranto, capace di evitare la prima sconfitta lontano dal Picchi attraverso sacrificio e abnegazione. Certo, l’ideale sarebbe stato approfittare di un altro stop della Pianese per accorciare il gap dalla vetta, ma per Cesarini e compagni, considerato l’andamento della gara, il punticino racimolato dal difficile pomeriggio in terra fiorentina è grasso che cola.

Le pagelle:

Ciobanu 6.5: Rimedia un duro colpo in uscita ed è incolpevole sul gol di Benucci. Tiene a galla i suoi con un grande intervento nella ripresa sul colpo di testa di Regolanti.

Fancelli 6.5 : Torna dal primo minuto nel terzetto di difesa e si dimostra attento in ogni circostanza. Si esalta in un paio di chiusure in campo aperto.

Brenna 6.5: Prova solida al centro della retroguardia amaranto, chiude tutti i boccaporti guidando i suoi compagni nella resistenza finale.

Bassini 5: Si fa saltare come un birillo da Benucci in occasione del vantaggio biancoazzurro e pecca ancora in precisione con la sfera tra i piedi. Non compie altre sbavature ma la macchia resta.

Camara 6: Partecipa alla manovra amaranto, proponendosi con costanza sulla destra. Con la doppia inferiorità si limita a contenere, palesando un inatteso spirito di sacrificio.

Giordani 7: Per oltre un’ora – fuori ruolo – non riesce ad incidere, non appena torna nelle sue zone di competenza lascia il segno con un destro a fin di palo che non lascia scampo a Barberini.

Tanasa 4.5: Non disputa un match trascendentale, a venti minuti dalla fine poi interviene in maniera scellerata e rimedia – come il compagno di reparto – il rosso che condanna i suoi alla doppia inferiorità numerica.

Nardi 6: Meno brillante rispetto alle ultime uscite ma nella ripresa tira fuori l’elmetto e non demorde in mezzo al campo, gettando il cuore oltre l’ostacolo.

Bellini 4.5: Avvio di match all’insegna della solita preziosa intensità, poi perde le staffe dopo il vantaggio biancoazzurro e lascia i suoi in inferiorità numerica per oltre un’ora. Errore grave e non da lui.

Luis Henrique 5.5: In generale poco servito, ha sui piedi la palla del pareggio ma Barberini si supera salvando i suoi (dal 53’ Mutton 6: Prova a tenere su qualche pallone nel finale con fortune alterne)

Cesarini 5.5: Prova a rendersi pericoloso ma dopo l’espulsione di Bellini si fa dura anche per uno del suo calibro. Comunque ancora lontano dai livelli sfavillanti di inizio stagione (dal 53’ Sabbatini 6.5: Bell’ingresso del numero 21. Prima ci prova con un sinistro che sorvola di poco il montante, poco dopo serve Giordani per il pareggio).

Favarin 5.5: L’espulsione di Bellini dopo mezz’ora lo costringe a rivedere i piani di una gara approcciata troppo timidamente e che rischiava poi di sfuggirgli di mano. Sistema i suoi con l’ingresso di Mutton e Sabattini, spostando Giordani là davanti, mossa che darà i suoi frutti. I suoi ragazzi resistono agli assalti nel finale nonostante il secondo rosso a Tanasa. Un’altra occasione persa per accorciare sulla Pianese ma, considerati gli episodi avversi, il punto vale oro.

Le formazioni ufficiali:

Sangiovannese (4-3-1-2): Barberini; Di Rienzo, Rosseti, Farini, Simonti; Baldesi, Nannini, Massai; Benucci; Bartolozzi, Regolanti.

Livorno (3-5-2): Ciobanu; Fancelli, Brenna, Bassini; Camara, Giordani, Tanasa, Nardi, Bellini; Cesarini (dal 53′ Sabattini), Luis Henrique (dal 53′ Mutton).

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il match al Fedini. Gli amaranto strappano un importante pareggio nonostante la doppia inferiorità numerica. Giordani risponde al gol di Benucci nella prima frazione. 93' Si difendono con ordine gli uomini di Favarin, la Sangiovannese non trova varchi 90' Saranno sei i minuti di recupero 89' Cross di Senesi deviato, palla in corner 86' Sponda di Regolanti, altro intervento di Ciobanu che anticipa tutti 84' Ultimi minuti al Fedini, amaranto che provano in tutti i modi a difendere il risultato dal forcing biancoazzurro 80' Assalto dalla Sangiovannese, Bartolozzi ci prova con il destro, ancora reattivo Ciobanu 72' Espulso Tanasa! Intervento duro del centrocampista amaranto, l’arbitro sventola di nuovo il rosso. Livorno in nove uomini 70' Bella diagonale di Fancelli, contropiede sventato da parte della giovane quota amaranto 67' Gran parata di Ciobanu! Torsione di Regolanti, riflesso del portiere amaranto che salva i suoi 62' GOOOL DEL LIVORNOOO!! HA SEGNATO GIORDANI! Sabattini serve il numero 77 in area, bravo a piazzare la sfera con un destro tagliato, imparabile per Barberini 60' Livorno in pressing, gli uomini di Favarin provano a pareggiare i conti 59' Sabattini si gira in area e calcia, palla alta sopra il montante 58' Cross di Bartolozzi, controlla Ciobanu 52' Doppio cambio per gli amaranto, dentro Sabattini e Mutton per Cesarini e Luis Henrique 49' Bartolozzi si invola verso la porta di Ciobanu e calcia, palla deviata in angolo dallo stesso Ciobanu 46' Prova subito a raddoppiare la Sangiovannese, con il sinistro velenoso di Regolanti, ben controllato da Ciobanu Comincia la ripresa al Fedini Termina il primo tempo al Fedini. Padroni di casa in vantaggio grazie al timbro di Benucci. Amaranto in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Bellini 48' Nardi riceve e calcia, troppo debole la sua conclusione per impensierire Barberini 45' Miracolo di Barberini! Brenna scodella al centro trovando Luis Henrique, il quale calcia al volo trovando la gran risposta del portiere biancoazzurro 44' Ultimi scampoli di primo tempo, continua a premere la Sangiovannese 42' Contropiede sciupato dai padroni di casa, si salvano gli uomini di Favarin 40' A terra Tanasa, sanitari in campo 39' Altro corner conquistato da Camara, il Livorno prova a reagire 35' Momento complicato per gli amaranto, la Sangiovannese prova ad approfittarne 29' Espulso Bellini! Il direttore di gara estrae il cartellino rosso per il numero 20 amaranto per eccessive proteste. Livorno in inferiorità 28' GOL DELLA SANGIOVANNESE! Benucci riceve dal limite, salta secco Bassini e trafigge Ciobanu con il destro. Padroni di casa in vantaggio 28' Suggerimento sbagliato di Giordani per Nardi, nulla di fatto per gli uomini di Favarin 26' Cesarini ci prova con il mancino, palla larga 25' Benucci conduce il contropiede e prova la soluzione dal limite dell’area, chiude ancora Brenna 21' Fallo di Tanasa, punizione per i padroni di casa all’altezza della mediana 17' Regolanti si invola verso la porta, chiude in corner Brenna 13' Disimpegno errato di Fancelli, Regolanti travolge Ciobanu in uscita. Rimasto a terra l’estremo difensore amaranto, sanitari in campo 10' Gioco spezzettato in questo avvio, ritmi non particolarmente elevati 5' Bel guizzo di Camara sulla destra, primo corner per gli amaranto 2' Primo squillo degli amaranto. Cesarini riceve da Camara e tenta con l’esterno, blocca senza patemi Barberini Comincia il match al Fedini!

Condividi: