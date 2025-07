“Sangue Biancoazzurro”: la Curva Sud della Pielle Livorno torna a donare

L'appuntamento, giunto ormai alla sesta edizione, si terrà martedì 22 luglio presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Livorno, con inizio delle donazioni fissato per le 8 del mattino. Per partecipare è necessario inviare un messaggio WhatsApp al numero 328 958 4709. Gli organizzatori sottolineano di non contattare direttamente il centro trasfusionale per la prenotazione, per evitare disguidi

Torna anche quest’anno Sangue Biancoazzurro, l’iniziativa solidale promossa dalla Curva Sud della Pielle Livorno per sensibilizzare alla donazione del sangue. L’appuntamento, giunto ormai alla sesta edizione, si terrà martedì 22 luglio presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Livorno, con inizio delle donazioni fissato per le ore 8:00.

Un gesto concreto di solidarietà, che unisce sport, senso civico e comunità. I tifosi biancoazzurri hanno già risposto con entusiasmo alle precedenti edizioni e ora si preparano a superare il numero di partecipanti dell’ultima volta.

A coordinare le prenotazioni sarà Paolo, storico membro della Curva Sud e oggi anche consigliere AVIS, che si occuperà di inserire i donatori nella lista biancoazzurra. Per partecipare è necessario inviare un messaggio WhatsApp al numero 328 958 4709. Gli organizzatori sottolineano di non contattare direttamente il centro trasfusionale per la prenotazione, per evitare disguidi.

Per ricevere invece informazioni sanitarie o di tipo personale sulla donazione, è possibile contattare:

Centro Trasfusionale Livorno/AVIS Comunale Livorno

Tel./Fax: 0586 444111

Cellulare (anche WhatsApp): 335 7371167

L’iniziativa nasce con un duplice obiettivo: aumentare la consapevolezza sull’importanza della donazione del sangue e portare nuovi donatori al sistema sanitario locale. Ogni anno in Italia, il sangue donato salva circa 630.000 vite, con una media di una ogni minuto. Inoltre, donare rappresenta anche un’occasione per controllare il proprio stato di salute, grazie alle analisi che accompagnano ogni prelievo.

Un’ulteriore motivazione per partecipare? Il donatore ha diritto a un giorno di permesso retribuito dal lavoro.

“Chi può, si faccia avanti”: è questo l’appello dei Pielini, sempre in prima linea quando si tratta di unire la passione sportiva a iniziative di valore civile e umano.

Condividi:

Riproduzione riservata ©