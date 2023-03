“Sangue Biancoazzurro”, venti tifosi al centro trasfusionale. Ecco come donare

Successo per l'iniziativa della Curva Sud della Pielle messa in atto grazie alla collaborazione con il centro trasfusionale e Avis. Chiunque volesse può già cominciare a dare la sua adesione scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected]

Venerdì 24 è stato effettuato il battesimo dell’iniziativa “Sangue Biancoazzurro” da parte dei tifosi della Pielle, la curva dei Rebels. Una ventina di tifosi della Curva Sud hanno partecipato alla donazione regalando gioia e buonumore a tutti, oltre ai litri di sangue che ci si augura possano aiutare qualcuno nel suo percorso di guarigione. In cambio hanno ricevuto i ringraziamenti degli operatori del centro trasfusionale di Livorno e dell’Avis. Ogni tifoso ha poi ricevuto la spilla di “Sangue Biancoazzurro”, che riceverà anche ad ogni donazione successiva. “Speriamo che diventi un vanto averle tutte – spiegano i tifosi Piellini – così come avere la nostra sciarpa al collo. La tappa non è fine a se stessa e conclusiva, ma l’obbiettivo sarà quella di renderla ciclica e attirare sempre più un maggior numero di donatori in questo bellissimo gesto di solidarietà e di amore. Ufficiosamente stiamo già pensando alla prossima che in linea di massima si svolgerà a fine settembre. Ringraziamo di cuore tutti i donatori non solo di oggi e non solo Piellini. Noi siamo la Curva Sud. Noi siamo anche questo”.

Chiunque volesse può già cominciare a dare la sua adesione scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected].

Condividi: