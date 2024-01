Sansepolcro-Us Livorno 1915 1-1. Luci non basta. Altro pari

Il gol del capitano dopo neanche tre minuti illude gli uomini di Fossati, ma gli aretini reagiscono e guadagnano un punto prezioso grazie al timbro di Mezzasoma. Altra gara da dimenticare per un Livorno che prosegue nel suo momento a dir poco complicato (la vittoria manca da cinque giornate). Si salva Luci, male Cori, Giordani e Tanasa. Curcio errore fatale, Camara timido

di Lorenzo Evola

La crisi continua. In quel di Sansepolcro gli amaranto non vanno oltre l’ennesimo pareggio stagionale e rimandano ancora una volta l’appuntamento con quella vittoria che manca oramai da oltre un mese. Finisce 1-1 il match al Buitoni, teatro dalla solita prestazione sconfortante di un Livorno spento, disorientato, quasi timoroso di far la voce grossa contro l’avversario di turno. Al vantaggio iniziale di Luci risponde il sigillo alla mezz’ora di Mezzasoma (su errore di Curcio) che fissa il risultato finale. Nella ripresa brividi per i labronici, con i padroni di casa vicini al vantaggio in almeno un paio di occasioni (salvataggio di Camara e traversa di Essoussi). La Pianese vince e scappa a +9, una distanza che oggi più che mai appare davvero incolmabile.

Pronti via e gli amaranto trovano il gol del vantaggio. Dopo neanche tre giri d’orologio Luci lancia Nardi in contropiede, con l’ex Primavera della Fiorentina che torna dal numero 8 amaranto, bravo a suggerire di prima Cori a centro area. Sulla conclusione a botta sicura del centravanti labronico si supera Di Stasio, il quale però non può nulla sul tap in vincente dello stesso capitano amaranto, al suo secondo timbro in campionato. Ci sarebbero tutte le premesse per vivere finalmente un pomeriggio felice in casa Livorno, ma con lo scorrere delle lancette, il buon avvio degli uomini di Fossati lascia spazio ai soliti vecchi fantasmi. Il Sansepolcro prende via via coraggio e riesce a trovare il pareggio intorno alla mezz’ora con Mezzasoma, preciso nel trafiggere Ciobanu con un sinistro che muore all’angolino. Il gol subito non scuote gli amaranto ma anzi, sono ancora i padroni di casa a premere e a sfiorare il vantaggio con Pasquali, il cui sinistro rasenta il palo a Ciobanu battuto.

Il copione come spesso accade non cambia in una seconda frazione che vede gli amaranto ancora abulici, specie dalla trequarti in su, e limitati ai lanci lunghi dalle retrovie che si perdono nella terra di nessuno. Fossati prova a dare una scossa inserendo Menga e Luis Henrique ma non trova risposte né da uno né dall’altro. Eccezion fatta per una torsione aerea di Giordani, sono degli aretini le chance più nitide dei secondi 45′. Prima è Camara a salvare i labronici da una pessima uscita di Ciobanu, mentre a pochi minuti dal triplice fischio Essoussi va a centimetri dal gol da tre punti con un tocco sotto che si infrange sulla traversa. La sconfitta forse sarebbe stata di troppo, ma il misero punticino racimolato al Buitoni – nonostante i risultati favorevoli provenienti dagli altri campi, Pianese a parte – non sposta di una virgola gli equilibri nelle zone alte della classifica. Il distacco dalla vetta sfiora oramai la doppia cifra mentre l’attuale settimo posto rispecchia fedelmente la dimensione odierna della rosa labronica, sospesa, sulla falsariga della scorsa stagione, in quel limbo che spegne sul nascere qualsiasi sogno di gloria.

Le pagelle:

Ciobanu 5.5: Incolpevole sul gol subito, ma rischia con un paio di rinvii sbilenchi. Nel finale viene salvato da Camara in seguito ad un’uscita a dir poco rivedibile.

Schiaroli 6: Prestazione senza particolari sbavature là dietro. Sufficienza meritata.

Brenna 6: Attento quando chiamato in causa – non troppo a dir la verità. Sostituto da Fossati ad inizio ripresa per evitare la doppia ammonizione (dal 56’ Bellini 5.5: Torna dalla lunga squalifica, ma nemmeno lui quest’oggi riesce ad invertire la rotta)

Fancelli 6: Solita precisione in fase difensiva, da rivedere come spesso accade invece nella gestione del possesso palla (dal 46’ Menga 5: Chi l’ha visto?).

Camara 5.5: Non ripete l’ottima performance di settimana scorsa, è ben disinnescato dai dirimpettai bianconeri sulla destra. Nel finale salva gli amaranto con un salvataggio sulla riga ma non basta a riscattare un match opaco

Luci 7: Finalizza il contropiede da lui avviato con un tocco sotto che porta avanti i suoi dopo neanche tre minuti. In generale nonostante l’età avanzata è l’unico che getta il cuore oltre l’ostacolo rincorrendo chiunque gli capiti sotto tiro. Ancora imprescindibile per questa squadra.

Tanasa 5: Riproposto ancora dal 1’ nonostante le recenti prove da dimenticare, anche oggi conferma il trend delle ultime uscite fatto di lanci persi nel vuoto e la consueta lentezza nelle giocate.

Nardi 5.5: Protagonista in occasione del vantaggio amaranto, cala vistosamente con il passare dei minuti parallelamente ai suoi compagni. Troppo inconsistente negli ultimi venti metri, è comunque tra i meno peggio tra le file amaranto.

Curcio 5: Non disputa nemmeno una brutta prova ma è palesemente in ritardo sul Mezzasoma che non esita infatti a punirlo. Errore da matita blu.

Giordani 5.5: Pomeriggio anonimo quello del 77 amaranto, imbrigliato tra le maglie bianconere sulla trequarti. Fossati lo toglie per inserire maggior peso in attacco (dal 64’ Luis Henrique 5.5: Stavolta non riesce a risolvere la contesa con uno dei suoi guizzi)

Cori 5: Partecipa all’azione corale dell’1-0 calciando addosso a Distasio, per sua fortuna Luci corregge in rete da due passi. Costantemente anticipato là davanti, non si capisce perché rimanga in campo fino a dieci minuti dalla fine. Involuzione davvero preoccupante (dal 79’ Tenkorang sv)

Fossati 5: È sempre difficile subentrare in corso d’opera, ma dal suo arrivo la squadra non ha mostrato alcun passo avanti rispetto alla precedente gestione e i risultati ne sono una prova tangibile. Anche oggi in campo è la confusione a regnare, senza tralasciare alcune scelte discutibili (Cori e Tanasa ancora dal 1’, Sabattini in tribuna). È l’ultimo dei colpevoli dell’attuale disastrata situazione ma serve senz’altro fare qualcosa in più.

Le formazioni ufficiali:

Sansepolcro (3-5-2): Di Stasio; Borgo, Brizzi, Fremura; Mezzasoma, Fracassini, Piermarini, D’Angelo, Grassi; Ferri Marini, Pasquali.

Livorno (3-5-2): Ciobanu; Schiaroli, Brenna (dal 56′ Bellini), Fancelli (dal 46′ Menga); Camara, Luci, Tanasa, Nardi, Curcio; Giordani (dal 64′ Luis Henrique), Cori (dal 79′ Tenkorang).

Termina in parità il match al Buitoni. Al timbro di Luci risponde il gol di Mezzasoma. Altra prestazione abulica per gli uomini di Fossati, oramai praticamente fuori dai giochi nella corsa al primo posto. 95' Traversa di Essoussi. Tocco morbido dell’attaccante bianconero, la sfera carambola sul montante. 90' Saranno sette i minuti di recupero 89' Ultimi scampoli di match, il Livorno si avvia verso l’ennesimo quanto inutile pareggio 86' Tensione a metà campo, ammoniti sia Gorini che Luci 84' Sansepolcro vicino al vantaggio con Ferri Marini, provvidenziale il recupero sulla riga di Camara 80' Destro a giro di Ferri Marini, blocca Ciobanu 79' Dentro anche Tenkorang per Cori 75' Confusione in questo seconda parte di ripresa, Livorno che non riesce a proporsi dalle parti di Distasio 68' Schiaroli stende Ferri Marini, punizione per i bianconeri 65' Conclusione al volo di Borgo, palla che termina di poco oltre la traversa. Occasione per i padroni di casa 63' Altro cambio per Fossati, esce Giordani ed entra Luis Henrique 59' Cori si accentra e calcia, palla abbondantemente fuori dallo specchio della porta 56' Dentro anche Bellini per Brenna 53' Sinistro dalla distanza di Curcio, palla altissima 51' Luci imbuca per Giordani che tenta l’acrobazia, risponde presente Distasio 49' Ammonito D’Angelo in ritardo su Luci 46' Subito ammonito Brenna, reo di aver trattenuto Ferri Marini 46' Dentro Menga per Fancelli Comincia la ripresa al Buitoni Termina in parità il primo tempo al Buitoni. Al vantaggio iniziale di Luci risponde alla mezz’ora Mezzasoma. 45' Conclusione di Fracassini dalla distanza, controlla senza problemi Ciobanu 42' Sinistro di Pasquali dal limite, palla che sfiora il palo difeso da Ciobanu 38' Tanasa tenta un suggerimento per Cori, provvidenziale l’uscita di Distasio 36' Giordani crossa dal limite dell’area, si rifugia in rimessa laterale il Sansepolcro 33' Tutto da rifare per gli uomini di Fossati, adesso decisamente più contratti rispetto all’ottimo avvio di match 30' GOL DEL SANSEPOLCRO! Cross dalla sinistra, la sfera carambola sui piedi di Mezzasoma che spiazza Ciobanu con un mancino all’angolino. Pareggiano i conti i padroni di casa 28' Lancio di Tanasa per Curcio, palla troppo lunga 26' Cori a terra, gioco fermo 23' Curcio centra dalla sinistra, Giordani viene anticipato al momento del dunque 22' Nardi subisce fallo, punizione per gli amaranto 16' Livorno in pieno controllo delle operazioni, Sansepolcro che pare accusare il gol subito 14' Cori imbuca per Giordani che sfiora il palo con un mancino tagliato. Tutto irregolare però, il guardalinee segnala l’offside dell’attaccante amaranto 12' Steso Giordani, punizione per gli amaranto dalla trequarti 7' Erroraccio di Ciobanu in fase di rinvio, non ne approfittano i padroni di casa 3' GOOOOL DEL LIVORNOO! HA SEGNATO LUCI! Nardi si invola in contropiede e serve l’accorrente Luci, il quale serve di prima Cori che calcia con il destro. Sulla respinta di Distasio è lo stesso capitano amaranto a insaccare da pochi passi. L’arbitro fischia l’inizio!

