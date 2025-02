Saturday night per la Pielle in trasferta contro Cassino

La squadra di coach Federico Campanella si presenterà nel cuore del Lazio con il roster al completo e tanta voglia di dar continuità alla vittoria della scorsa settimana a danno della Juvecaserta

Saturday night per la Toscana Legno Pielle Livorno, di scena sabato sera al Pala Borrelli di Scauri, tana della BPC Virtus Cassino (palla a due ore 20:45). La squadra di coach Federico Campanella si presenterà nel cuore del Lazio con il roster al completo e tanta voglia di dar continuità alla vittoria della scorsa settimana a danno della Juvecaserta. Non inganni la posizione di classifica della squadra guidata dal giovanissimo coach Auletta (appena 18 punti), a fronte di un roster di gran talento e per questo imprevedibile. In cabina di regia il giovane toscano Manuel Saladini realizza quasi 10 punti di media a partita, oltre a dettare i ritmi. Il bomber è senza dubbio Filmore Beck, ala piccola tiratrice dotata anche di una grande fisicità (oltre 15 punti di media ogni gara); al suo fianco, in doppia cifra costante, va anche Alessandro Riva. Attenzione pure all’ex Don Bosco Kirill Korsunov, Gianmarco Conte, Alessio Truglio, a capitan Michael Teghini, Marco Todisco e Maurizio Ghigo, prodotto della scuola del College Basket Borgomanero. A completare lo scacchiere l’ex Ruvo, Ilia Boev.

Per la Pielle un viatico importante, in attesa del turno infrasettimanale in programma mercoledì 26 febbraio vs. Fabo Herons Montecatini.

