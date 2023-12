Scacchi. Edoardo Fulgentini prima nazionale a soli 11 anni

Raggiunge quota 1800 punti nel ranking della FIDE, Federazione internazionale degli scacchi, e diventa così la più giovane prima nazionale livornese della storia, dopo aver ottenuto nell'ottobre scorso il record di più giovane campione sociale

Il talento di Edoardo Fulgentini (11 anni), detto Dodo, colpisce ancora. Dopo la buona prova al campionato mondiale di scacchi, il faugliese tesserato e cresciuto nella Livorno scacchi conquista un importante traguardo per la sua giovanissima età: raggiunge quota 1800 punti nel ranking della FIDE, Federazione internazionale degli scacchi, e diventa così la più giovane prima nazionale livornese della storia, dopo aver ottenuto nell’ottobre scorso il record di più giovane campione sociale.

La grande performance scacchistica è avvenuto nel torneo di Campi Bisenzio che è ancora in corso.

L’allievo della scuola di scacchi “Carlo Falciani” settore agonistico sotto la guida di Roberto Corso ha ora davanti a sé solo due categorie per raggiungere il titolo di maestro nazionale con la speranza che questo sia solo una tappa di una carriera ancora più luminosa. A Dodo i complimenti di Livorno scacchi che lo segue con grande affetto.

Condividi:

Riproduzione riservata ©