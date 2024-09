Scacchi. Il circolo Greco di Cecina è campione regionale under 10

Il circolo scacchi G. Greco di Cecina, con sei vittorie ed un pareggio, vince il titolo regionale under 10. Ma ecco la squadra dei piccoli campioni: Alessia Broccardi Schelmi, Jonathan Di Michele, Gabriele Mei, Riccardo Manetti

Sì sono svolti nella giornata domenica 15 settembre a Castiglione della Pescaia (Grosseto) i campionati regionali di scacchi under 18.

Il circolo scacchi G. Greco di Cecina, con sei vittorie ed un pareggio, vince il titolo regionale under 10. Ma ecco la squadra dei piccoli campioni: Alessia Broccardi Schelmi, Jonathan Di Michele, Gabriele Mei, Riccardo Manetti. Sono loro ad essersi aggiudicati questo prestigioso titolo davanti alle squadre presenti da tutta la Toscana.

Immensa soddisfazione per il circolo di Cecina che si impegna assiduamente e con passione, anche con i bambini, nella diffusione del gioco degli scacchi .

Condividi:

Riproduzione riservata ©