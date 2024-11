Scacchi. Mondiali under 12, grande attesa per il livornese Fulgentini

Grande attesa per il campionato mondiale di scacchi juniores che scatta oggi a Montesilvano in Abruzzo. L’elegante palasport Dean Martin della ridente cittadina adriatica ospiterà i tornei delle 6 serie cadette (under 8, under 10 e under 12 sia assoluto che femminile) con la presenza di 710 giocatori provenienti da 79 paesi.

Tutta l’attesa è per Edoardo Fulgentini, faugliese tesserato e cresciuto nella Livorno scacchi ed allievo della scuola di scacchi “Carlo Falciani” al museo di storia naturale di Livorno.

Il campione labronico, vice campione italiano under 12, 12° assoluto ai campionati europei di Praga e recente vincitore degli Open di Livorno e Pisa è il capolista della piccola pattuglia italiana, formata da 20 giocatori.

L’Open under 12 vede la presenza di 150 partecipanti con al numero 1 del tabellone il maestro FIDE polacco Wiktor Golis, con un punteggio internazionale di 2343.

Con i recenti brillanti risultati, che lo hanno portato a quota 2129, il nostro “Dodo” si colloca attorno alla ventesima posizione del ranking.

Sarà comunque un torneo difficilissimo con ritmi massacranti: 11 partite a tempo lungo, 90 minuti a testa più 30 secondi di incremento a mossa, da oggi fino al 26 novembre, con un solo giorno di riposo, il 21 novembre.

Per l’italiano la grande occasione di prendere la prima norma per ottenere l’ambito titolo di maestro nazionale, e comunque di dimostrare che, oltre a un naturale talento, si stia sviluppando una grande e precoce maturità nella gestione della partita.

Livorno Scacchi e la scuola di scacchi “Carlo Falciani” seguiranno il mondiale ogni giorno e siamo sicuri che tutta Livorno farà il tifo per il super Dodo.

