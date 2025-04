Scherma. Bertini è bronzo agli Europei U23 di Tallin

Lo sciabolatore labronico, atleta del Circolo Scherma Fides Livorno, si arrende per una stoccata (15-14) soltanto in semifinale contro Benedykt Denkiewicz dopo un percorso netto. Un'altra prestazione di prestigio per Bertini che torna a casa con un bronzo europeo al collo

Ancora una medaglia per la scherma labronica. Cosimi Bertni, l’atleta del Circolo Scherma Fides, si porta a casa un bronzo individuale grazie alle sue sciabolate dagli Europei Under 23 in corso di svolgimento a Tallin in Estonia.

Il nostro concittadino è stato protagonista di un percorso netto nel girone con sei vittorie su altrettanti assalti. Percorso scintillante che gli consente di arrivare direttamente nel tabellone delle dirette nei 32 dove incontra e batte per 15 stoccate a 12 il collega della Bulgaria, Stanimir Pelov.

Nei 16 Cosimo si trova davanti il francese Noe Berger che liquida per 15 a 13. Nel tabellone degli 8 ecco il temibile ungherese Kornel Pech che però il nostro livornese archivia con il punteggio di 15 a 7. Tanto rammarico per la semifinale dove Cosimo viene battuto per una sola stoccata (15 a 14) dal polacco Benedykt Denkiewicz.

Sconfitta che comunque vale allo schermidore labronico un prestigioso bronzo da portare a Livorno con orgoglio.

