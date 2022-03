Scherma, Bibite è campionessa d’Europa under 17

La livornese del Circolo Scherma Fides, Beatrice Bibite, insieme alle compagne di squadra del fioretto azzurro under 17 conquista una meritatissima medaglia d'oro agli Europei di Novi Sad (Serbia) battendo in finale la Turchia per 45-35

Superata di diritto il turno dei 32, nel primo match arriva una bella vittoria netta per 45-19 contro la formazione della Lettonia.

Nel tabellone delle 8 è la volta della squadra della Grecia che cede sotto le stoccate azzurre di Bibite e compagne per 45-26, assalto che spalanca le porte per una medaglia.

Una semifinale tirata sul filo del rasoio contro la Gran Bretagna: termina 45-44 per le azzurre che si aggiudicano così l’opportunità di giocarsi una medaglia importante. La finalissima come detto finisce in gloria contro le turche. Ancora una volta il circolo di via Allende sale sul gradino più alto