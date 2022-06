Scherma. Cantini è argento a squadre, Torre è bronzo

Medaglie per i due livornesi Edoardo Cantini e Pietro Torre nelle gare a squadre agli assoluti di scherma

Mediagallery

Medaglia d’argento per Edoardo Cantini (foto Bizzi) che al suo esordio nel quartetto del gruppo sportivo Carabinieri ottiene subito un gran risultato. Edoardo e i suoi compagni in semifinale avevano avuto la meglio sulle Fiamme Oro (nel derby con l’altro livornese Pietro Torre) per 45-44, in finale cede al Gruppo sportivo Esercito per 45-40.

Pietro Torre a sua volta conquista la medaglia di bronzo con il gruppo sportivo delle Fiamme Oro Roma, dopo la sconfitta in semifinale contro i Carabinieri per 45-44,arriva la vittoria per il terzo gradino del podio.