Scherma. Coppa del Mondo al Cairo: super Cosimo Bertini chiude 13°

Il Circolo Scherma Fides Livorno torna con grandi soddisfazioni dalla prestigiosa tappa di Coppa del Mondo Assoluta di sciabola, andata in scena al Cairo (Egitto) dal 12 al 15 novembre

Il Circolo Scherma Fides Livorno torna con grandi soddisfazioni dalla prestigiosa tappa di Coppa del Mondo Assoluta di sciabola, andata in scena al Cairo (Egitto) dal 12 al 15 novembre. A brillare sulle pedane egiziane è stato soprattutto Cosimo Bertini, autore di una prestazione maiuscola che gli è valsa il 13° posto finale e il titolo di migliore degli italiani in gara.

Il percorso di Bertini è stato impeccabile fin dalle prime battute: dopo aver dominato la fase preliminare, chiudendo i gironi al primo posto assoluto della classifica provvisoria, l’atleta labronico ha affrontato il tabellone principale con grande determinazione. Al primo turno ha superato nel derby azzurro il compagno di nazionale Matteo Neri, per poi firmare una vittoria di grande prestigio imponendosi con un netto 15-10 sul forte e plurimedagliato padrone di casa, l’egiziano Ziyad Elsissy. Approdato tra i migliori sedici del mondo, Bertini si è dovuto arrendere soltanto al numero 2 del ranking mondiale, il sudcoreano Do Gyeongdong, con il punteggio di 15-8: uno stop che non scalfisce minimamente una gara di altissimo livello.

Ottima prova anche per Pietro Torre, che conquista un prezioso 27° posto finale. Grazie a un’eccellente fase a gironi, Torre ha strappato l’accesso diretto al tabellone principale, dove ha regolato con autorità il russo Novikov (15-7), prima di fermarsi anche lui al turno successivo proprio contro il coreano Do Gyeongdong (15-7).

Gara più sfortunata, invece, per gli altri due portacolori livornesi in campo maschile, Edoardo Cantini e Leonardo Dreossi, i quali, pur disputando una buona fase a gironi, non sono riusciti a superare gli assalti preliminari per accedere al tabellone principale.

In campo femminile, applausi per l’atleta indiana del Fides Bhavani Devi: dopo aver condotto un buon girone, ha vinto con grinta gli assalti preliminari guadagnandosi l’accesso al tabellone principale, dove ha sfiorato l’ingresso nella top 32 cedendo per una sola stoccata alla statunitense Aleksandra Strzalkowski.

Un altro grande fine settimana di scherma internazionale marchiato Fides grazie alle grandi prestazioni degli atleti della palestra di via Allende, magistralmente guidati da Mestri Nicola Zanotti e Marco Ciari presenti sul luogo di gara.

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