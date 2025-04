Scherma. Cosimo, che sciabolata: sei sul tetto del Mondo!

FOTO BIZZI

Grande soddisfazione per tutto lo staff azzurro e per la scherma amaranto che, ancora una volta, porta sul gradino più alto del mondo un suo atleta. Complimenti Cosimo!

di Giacomo Niccolini

Cosimo Bertini, sciabolatore del Circolo Scherma Fides, si laurea campione del Mondo Giovani (under 20) a Wuxi, Cina. Percorso netto per il livornese che ha battuto nei 64 l’argentino Trukhmanov per 15-8, poi nel tabellone dei 32 scontro tutto azzurro con il connazionale Reale battuto per 15 stoccate a 12. Agli ottavi Bertini s è sbarazzato del Coreano Shin con il punteggio di 15 a 7 per poi arrivare ai quarti dove ha ottenuto la vittoria schiacciante contro il tedesco Schenkel battuto per 15-3.

In semifinale Cosimo ha vinto contro il francese Couderc per 15-11. E poi l’assalto per l’oro dove ha trionfato contro il rumeno Covaliu.

Grande soddisfazione per tutto lo staff azzurro e per la scherma amaranto che, ancora una volta, porta sul gradino più alto del mondo un suo atleta. Complimenti Cosimo!

Condividi:

Riproduzione riservata ©