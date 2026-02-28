Scherma Europei U17-U20. Dominio Fides: ori, argenti e bronzi tra sciabola e fioretto

Il Circolo Scherma Fides Livorno si è imposto come una delle realtà più vincenti dell’intera manifestazione, conquistando un oro e un bronzo nella sciabola femminile e un oro e due argenti nel fioretto

Dal 20 al 27 febbraio Tbilisi ha ospitato i Campionati Europei Cadetti e giovani di scherma, e il Circolo Scherma Fides Livorno si è imposto come una delle realtà più vincenti dell’intera manifestazione, conquistando un oro e un bronzo nella sciabola femminile e un oro e due argenti nel fioretto.

Sciabola: Anna Torre bronzo individuale e oro a squadre, vittoria del Circuito Europeo U17

Nella sciabola femminile brilla Anna Torre (2010), accompagnata a fondo pedana dalla maestra del Circolo Scherma Fides Livorno Ilaria Bianco, convocata per l’occasione dalla Federazione. Nella prova individuale Anna vince tutti gli assalti del girone chiudendo terza dopo la fase preliminare. Nelle eliminazioni dirette supera l’azera Inasaridze e la francese Zacchia, poi l’ucraina Suvorova ai quarti, conquistando la semifinale. Qui affronta l’ucraina Velychko in un assalto tiratissimo, cedendo 15-13 e conquistando un prestigioso bronzo europeo.

Nella gara a squadre, con Matilde Reale, Vittoria Fusetti e Vittoria Mocci, l’Italia — testa di serie numero uno — domina la competizione superando Romania e Germania e travolgendo la Turchia in finale 45-27. Un percorso autoritario che vede le azzurre non concedere mai più di 31 stoccate alle avversarie in tutta la gara, certificando una superiorità netta.

Il bronzo europeo si rivela decisivo anche per la classifica del Circuito Europeo U17, che Anna conquista grazie alla continuità stagionale costruita nei vari circuiti europei della stagione con il secondo posto a Segovia (Spagna), il terzo a Esslingen (Germania) e il nono a Istanbul (Turchia). I risultati continentali e il circuito vinto la collocano tra i principali prospetti mondiali della sciabola giovanile, in vista dei Mondiali di categoria di aprile a Rio de Janeiro.

Fioretto: oro europeo per Picchi, doppio argento per Pierucci

Nel fioretto maschile Giovanni Pierucci è protagonista della prova individuale con un percorso eccellente che lo porta alla medaglia d’argento europea.

Girone perfetto a sole vittorie e accesso diretto alle fasi calde del tabellone: primo assalto vinto 15-7, secondo 15-4. Negli ottavi supera il tedesco Guenther 15-12, poi nei quarti l’inglese Belbouab — tra i favoriti della gara — rimontando da quattro stoccate di svantaggio fino al 15-10. In semifinale domina Gao 15-8, guadagnando la finale contro il francese Boumaza. Nell’ultimo atto, anche per problemi fisici sopraggiunti durante l’incontro, Pierucci chiude secondo, laureandosi vicecampione d’Europa.

Nella prova a squadre maschile arriva il secondo argento: ampio successo sulla Svezia, poi Inghilterra (45-27) e Germania (45-32) prima della finale contro la Francia, combattuta fino alle ultime frazioni e persa 45-40, con gli azzurri pienamente in partita fino al settimo assalto. Il 22 febbraio, sul versante femminile, Elena Picchi conquista invece il titolo europeo a squadre. L’Italia domina il tabellone con affermazioni nette su Gran Bretagna (45-19), Repubblica Ceca (45-29) e Turchia (45-25). In finale le azzurre mantengono controllo e solidità chiudendo 45-40 e laureandosi campionesse d’Europa. Per Picchi si tratta di un oro continentale di enorme valore, che la consacra tra le protagoniste della categoria Under 17.

Il lavoro dei maestri alla base dei successi

I risultati ottenuti a Tbilisi mettono in evidenza la qualità del lavoro tecnico svolto dal Circolo Scherma Fides Livorno nelle diverse armi. Nella sciabola il percorso degli atleti è guidato dai maestri Nicola Zanotti, Leonardo Tomer e Ilaria Bianco, quest’ultima anche convocata dalla Federazione per seguire Anna Torre in gara. Nel fioretto la crescita di Giovanni Pierucci ed Elena Picchi è frutto dell’attività dei maestri Giuseppe Pierucci, Lorenzo Angelelli e Roberto Bellucci. Determinante, in entrambe le armi, anche il contributo del preparatore atletico Renato Burani, figura centrale nella preparazione fisica degli schermidori amaranto.

Un insieme di competenze tecniche e metodologiche che trova conferma nei risultati europei e nella presenza costante degli atleti Fides ai vertici continentali delle categorie giovanili.

