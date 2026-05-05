Scherma. Fioretto, Lombardi brilla a Istanbul

Prestazione solida per l’atleta livornese delle Fiamme Gialle e del Circolo Scherma Fides: percorso netto nei gironi, sfiora gli ottavi e poi trascina l’Italia sul tetto del mondo nella prova a squadre

Si è svolta a Istanbul un’importante tappa della Coppa del Mondo di fioretto maschile, che ha visto tra i protagonisti Giulio Lombardi (Fiamme Gialle), atleta del Circolo Scherma Fides Livorno, impegnato sia nella prova individuale che nella competizione a squadre con la nazionale italiana.

Nella giornata del 30 aprile, dedicata alla fase a gironi, Lombardi ha offerto una prestazione impeccabile: tutte vittorie e soltanto 9 stoccate subite, numeri che gli hanno permesso di qualificarsi direttamente al tabellone principale del giorno successivo.

Il 2 maggio, nel tabellone dei 64, l’azzurro ha superato con autorità il cinese Guo con il punteggio di 15-10, accedendo così agli ottavi di finale. Nel turno successivo ha affrontato il giapponese Imura, uno degli atleti più quotati del circuito internazionale, cedendo soltanto nel finale per 15-13 al termine di un assalto equilibrato e di alto livello tecnico. Lombardi chiude così la prova individuale al 21° posto, risultato significativo in una competizione di altissimo livello.

Il giorno seguente, 3 maggio, Lombardi è tornato in pedana nella prova a squadre, confermando ancora una volta il proprio ruolo all’interno del quartetto azzurro, composto anche da Filippo Macchi, Tommaso Marini e Guillaume Bianchi.

L’Italia, numero uno del tabellone, ha iniziato il proprio percorso con una netta vittoria contro la Gran Bretagna (45-31), seguita dal successo sulla Cina (45-26). In semifinale è arrivata un’affermazione di grande spessore contro Hong Kong (45-38), che ha aperto le porte della finale.

Nell’ultimo atto, la squadra azzurra ha dominato la Francia con un perentorio 45-29, conquistando così la medaglia d’oro. Per Lombardi si tratta dell’ennesimo successo a squadre nel circuito di Coppa del Mondo, a conferma della continuità e dell’altissimo livello espresso in ambito internazionale.

Un risultato di grande prestigio per l’atleta e per il Circolo Scherma Fides Livorno, che continua a essere rappresentato ai massimi livelli della scherma mondiale.

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