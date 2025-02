Scherma. Gli arbitri Pierucci e Rubini eccellenze azzurre ad Europei e Mondiali

Il gruppo schermistico arbitrale italiano in prima linea nelle massime competizioni internazionali a livello giovanile del 2025 che apriranno il nuovo quadriennio olimpico. Dagli Europei in corso ad Antalya (Turchia) ai Mondiali di Wuxi in programma ad aprile: l’Italia porterà l’esperienza e la professionalità di cinque suoi rappresentanti nei due eventi più importanti per le categorie Under 17 e Under 20.

Si parte con la kermesse continentale in Turchia dove l’arbitro italiano convocato è proprio il livornese Jacopo Rubini.

Dal 7 aprile, poi, appuntamento in Cina per il Campionato del Mondo Under 17 e Under 20 ed ecco la nostra Simona Pierucci presente nel gruppo arbitrale, un grande ritorno per l’Italia in DT di un Mondiale giovanile all’estero e la seconda kermesse iridata consecutiva per la delegata GSA toscana dopo Riyad 2024.

Alla qualificata rappresentanza italiana che sarà impegnata negli eventi di Antalya e Wuxi vanno i complimenti del presidente federale Luigi Mazzone, del Consiglio e della Commissione Arbitrale Nazionale presieduta da Marco Pistacchi e di cui è referente la consigliera Daria Marchetti.

