Scherma, il livornese Cristiano Sena conquista Coppa del Mediterraneo e tappa europea U23

Lo spadista delle Fiamme Oro allenato dal maestro Marco Vannini trionfa a Brindisi: battuto in finale Niccolò Intartaglia per 15-11. Una vittoria prestigiosa per l'atleta livornese nella competizione continentale

C’è una firma livornese sul gradino più alto del podio della scherma internazionale. È quella di Cristiano Sena, spadista delle Fiamme Oro, che ha conquistato a Brindisi la tappa italiana del Circuito Europeo Under 23 di spada maschile, valida anche per la quarta edizione della Coppa del Mediterraneo. Un successo importante per l’atleta labronico, protagonista di una giornata vissuta da assoluto protagonista sulle pedane del PalaPentassuglia.

Sena ha completato il suo percorso vincente superando nell’assalto decisivo Niccolò Intartaglia, portacolori della Giannone Caserta, con il punteggio di 15-11. Un confronto che ha consegnato allo spadista livornese il titolo e la soddisfazione di imporsi in una competizione di respiro internazionale, che ha richiamato a Brindisi atleti e delegazioni provenienti da diversi Paesi.

La vittoria in finale è arrivata al termine di un cammino convincente. In semifinale, infatti, Sena aveva già dimostrato tutta la propria superiorità contro Luca Iogna Prat, del Club Scherma Lame Friulane, battuto nettamente 15-7. Un assalto condotto dall’atleta delle Fiamme Oro fin dalle prime battute, senza lasciare spazio alla rimonta dell’avversario.

Per Cristiano Sena è dunque arrivata una vittoria di prestigio, che porta ancora una volta il nome di Livorno su un palcoscenico schermistico internazionale. La giornata inaugurale della manifestazione brindisina, dedicata proprio alla spada maschile, ha registrato una partecipazione numerosa e calorosa di pubblico, confermando il valore di una manifestazione organizzata sotto l’egida della Confederazione Europea di Scherma e della Confederazione del Mediterraneo.

La quarta edizione della Coppa del Mediterraneo è stata inaugurata da una cerimonia d’apertura organizzata dal comitato guidato dalla professoressa Patrizia Carra, con il supporto di Alessandro Rubino, presidente della Scherma Lame Azzurre Brindisi “Maestri Zumbo”. Presenti, tra gli altri, Giorgio Scarso, presidente onorario della Federazione Italiana Scherma, il sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna e il campione continentale in carica Simone Mencarelli, testimonial della manifestazione.

A completare l’apertura della kermesse, uno spettacolo dei ragazzi di Studio 19 accompagnati dalle percussioni dei Kilimbi Groove e un annullo filatelico speciale dedicato da Poste Italiane alla IV Mediterranean Cup. Ma la notizia più bella, per Livorno, arriva dalla pedana: Cristiano Sena ha messo tutti in fila e si è preso il titolo.

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