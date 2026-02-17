Scherma, il livornese delle Fiamme Oro Cristiano Sena convocato agli Europei di Tbilisi

Classe 2006, tesserato per le Fiamme Oro, il giovane spadista labronico torna in azzurro dopo il mondiale a squadre vinto nel 2025 in Cina

Livorno festeggia una nuova convocazione azzurra nella scherma. Cristiano Sena, atleta livornese classe 2006 e tesserato per le Fiamme Oro, è stato infatti chiamato a far parte della Nazionale italiana per i Campionati Europei di Tbilisi, in Georgia, nella specialità spada.

Un traguardo di grande prestigio per il giovane spadista labronico, che continua a confermarsi tra i profili più interessanti della nuova generazione italiana. Sena, del resto, arriva a questo appuntamento continentale con un risultato che pesa: lo scorso anno si è laureato campione del mondo a squadre di spada ai Mondiali di categoria disputati a Wuxi, in Cina, contribuendo al successo dell’Italia.

La convocazione agli Europei rappresenta quindi un’ulteriore tappa nel percorso di crescita dell’atleta, che avrà l’occasione di confrontarsi con i migliori talenti del continente e di portare in pedana, ancora una volta, i colori di Livorno e delle Fiamme Oro su un palcoscenico internazionale.

