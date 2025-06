Scherma. Il livornese Fusco campione under 17 di fioretto… slovacco

Nelle immagini il podio della gara individuale, quello della gara a squadre e una foto di Cristiano Fusco con le due medaglie d'oro conquistate insieme maestro Peter Forgach

Cristiano (16 anni) è nato a Livorno dove vive e si allena al Circolo Scherma Fides, allievo del famoso maestro Giuseppe Pierucci. Avendo la madre slovacca, Cristiano ha il doppio passaporto e per questo partecipa sia ai campionati italiani che a quelli slovacchi

Cristiano Fusco, del Circolo Scherma Fides Livorno, è campione nazionale slovacco di fioretto maschile nella categoria cadetti (under 17).

Venerdì 6 giugno, ha trionfato nel fioretto maschile, sia nella gara individuale che in quella a squadre, mettendosi al collo due medaglie d’oro.

Nella gara individuale, Cristiano è partito subito molto forte, vincendo nettamente tutti e cinque gli assalti del girone eliminatorio, di cui uno per 5-1, uno per 5-2 e gli altri tre per 5-0.

Primo assoluto dopo i gironi, Cristiano è entrato direttamente ai quarti di finale, dove ha battuto Kollar 15-4, poi ha avuto la meglio in semifinale su Svetlansky per 15-8 ed è quindi arrivato in finale, dove ha battuto il forte Rozmus per 15-9.

Nella gara a squadre, Cristiano e lo stesso Rozmus più Trestyanszky, in rappresentanza del Klub Scherma Šamorín e guidati dagli ottimi maestri Josef Nagy e Peter Forgach, hanno vinto tutti gli assalti e conquistato la medaglia d’oro.

Con questo successo, Cristiano Fusco corona una stagione che lo ha visto protagonista sia in Italia che nelle gare internazionali, dove in ben due occasioni è risultato il primo tra i fiorettisti europei, con la ciliegina sulla torta del terzo posto assoluto nella gara internazionale di Sofia.

