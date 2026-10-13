Scherma. La grande sciabola azzurra in pedana al Fides

Dal 6 all'8 ottobre, le pedane del Circolo Scherma Fides di via Allende a Livorno si sono trasformate nel quartier generale della sciabola azzurra per una straordinaria tre giorni di sport, crescita e condivisione

Dal 6 all’8 ottobre, le pedane del Circolo Scherma Fides di via Allende a Livorno si sono trasformate nel quartier generale della sciabola azzurra per una straordinaria tre giorni di sport, crescita e condivisione. Il prestigioso ritiro è stato organizzato dal responsabile del settore sciabola del Fides, il maestro Nicola Zanotti, per rifinire la preparazione in vista della prima tappa della Coppa del Mondo assoluta in programma a Orano (Algeria) dal 15 al 18 ottobre.

L’allenamento ha unito in pedana i vertici della scherma italiana e la base del club labronico. Accanto ai quattro atleti del Fides impegnati nella Nazionale assoluta – Pietro Torre, Cosimo Bertini, Edoardo Cantini e Leonardo Dreossi – hanno sudato e tirato altri cinque big della Nazionale azzurra: Michele Gallo, Matteo Neri (che insieme al nostro Pietro Torre si sono laureati campioni del mondo a squadre nel 2025), Mattia Rea, Lupo Veccia Scavalli e Marco Mastrullo.

La vera forza di questa tre giorni è stata la partecipazione totale della palestra: all’allenamento hanno preso parte attiva tutti i ragazzi del circolo. Non si è trattato di uno stage a porte chiuse, ma di una bellissima e inclusiva opportunità che ha permesso all’intero vivaio del Fides di condividere le pedane con i massimi esponenti della specialità, incrociando le lame con loro e ammirando da vicino i migliori atleti del Paese.

A fare gli onori di casa, in una palestra gremita e pulsante di passione, è voluto presenziare anche il presidente del Circolo, Carlo Montano, orgoglioso di accogliere i campioni della Nazionale e di vedere tutti i giovani atleti del Fides vivere un’occasione unica di confronto, stimolo e crescita sportiva.

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