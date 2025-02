Scherma. La livornese Giorgia Ruta è bronzo agli Europei Cadetti

L’atleta del Fides Livorno, sotto la guida tecnica del maestro Beppe Pierucci, dopo un en-plein di vittorie nella fase a gironi, ha dovuto superare due derby italiani e poi conquistare il pass per il podio contro la rumena Adoch. Il maestro Pierucci: "Grande soddisfazione. Ho visto mettere le prime stoccate a Giorgia quando era bambina ed ora il bronzo europeo. Gioia infinita"

Ad Antalya, Turchia, brilla la medaglia di bronzo di Giorgia Ruta nel fioretto femminile agli Europei Cadetti. L’atleta del Fides Livorno, sotto la guida tecnica del maestro Beppe Pierucci, dopo un en-plein di vittorie nella fase a gironi, ha dovuto superare due derby italiani, prima nel tabellone da 32, contro Maria Elisa Fattori (13-8), e poi negli ottavi di finale, opposta a Sofia Mancini (15-13). La certezza del podio per Giorgia è arrivata con il netto 15-5 servito alla rumena Adoch nei quarti. Il terzo gradino del podio si è materializzato dopo la semifinale, che ha visto imporsi per 15-10 la turca Atmaca, ma la medaglia di bronzo di Giorgia Ruta è preziosa e soprattutto meritatissima.

“Sono molto contento perché Giorgia è una ragazza che si è avvicinata alla scherma da giovanissima e ha sempre manifestato un grande amore per questo sport e una passione fuori discussione – ha commentato entusiasta il maestro Pierucci – ha un carattere incredibile pur mantenendo intatta la sua dolcezza e la sua emotività. Questo è il suo primo Campionato Europeo per cui l’aspetto mentale ed emotivo gioca sempre la sua parte. Ha fatto un girone perfetto, numero uno del tabellone. Poi purtroppo le sue compagne di nazionale, per l’alto livello che siamo, sarebbero potute essere tranquillamente tutte sul podio, avevano recuperato due sconfitte ognuna nel girone e si sono trovate con un numero di tabellone più alto. Il caso ha voluto così che ci siano stati due derby azzurri che l’ha contrapposta ad altre due atlete molto forti. L’aspetto emotivo – spiega Pierucci – è stato così subito messo alla prova con questo assalto nei 32 contro l’altra italiana Maria Elisa Fattori, assalto che poteva essere benissimo una finale o una semifinale. Giorgia è stata molto brava e ha gestito tutto con maturità. Il capolavoro l’ha fatto poi contro la rumena Adoch con cui in passato non si è sempre trovata benissimo. Resta la grande gioia di una medaglia che mi riempie di soddisfazione enorme. Averla presa da bimba e averla vista crescere fino a questo podio europeo per me è la gioia più grande. Ed è una gioia immensa anche per il Circolo Fides e per tutti i miei collaboratori. Chiaro che resta un pochino di amaro in bocca perché le qualità di Giorgia sono enormi e la medaglia d’oro era senza ombra di dubbio alla sua portata. Detto questo prendiamo il bello che c’è stato e ne siamo fieri e soddisfatti”.

