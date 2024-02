Scherma, la nazionale cinese ospite delle Fiamme Oro

Gli atleti asiatici si alleneranno con la sezione giovanile e con i campioni Vittoria Ciampalini, Edoardo Luperi e Filippo Macchi dal 12 al 20 febbraio. Il responsabile della gestione tecnica della sezione giovanile Marco Vannini: "Un momento di crescita importante per i nostri ragazzi, sia per lo scambio sportivo, che per quello umano"

di Giulia Bellaveglia

Un super evento quello che vede protagonisti gli spazi della palestra delle Fiamme Oro di scherma della Polizia di Stato di viale Boccaccio, recentemente ristrutturati. Ad animare le giornate, dal 12 al 20 febbraio, è la celebre nazionale di scherma cinese, una tra le più forti al mondo, che ha espresso campioni in tutte le epoche, e che ha scelto proprio Livorno come sosta tra le recenti gare di Torino e le prossimo de Il Cairo. Gli atleti asiatici avranno la possibilità di confrontarsi con la sezione giovanile livornese, arricchita da talenti del calibro di Vittoria Ciampalini, Edoardo Luperi e Filippo Macchi . “Per noi – commenta Marco Vannini, responsabile della gestione tecnica della sezione giovanile – è motivo di orgoglio ospitare questa nazionale di enorme tradizione e cultura schermistica. Un momento di crescita importante per i nostri ragazzi, sia per lo scambio sportivo, che per quello umano. Dopo tanti anni di sacrifici per riportare Livorno ad essere una capitale della scherma, essere attenzionati da una federazione così importante penso sia un primo grande passo”.

E i feedback sono solo positivi. “Oltre allo sport, qui si respira un’aria conviviale, di amicizia. I ragazzi hanno subito riscontrato, e fatto tesoro, di una grande preparazione a livello fisico”. E per il futuro, le idee non mancano.

“Oltre alla Cina, sono presenti anche due atleti di Singapore, che vivranno insieme a noi questi importanti momenti di crescita. Una prima volta che spero sia l’inizio di tantissime repliche con altre nazionali. Eventi che generano una ricaduta positiva sulla città nell’ambito del turismo sportivo e che consentono a Livorno di essere conosciuta come un’eccellenza nel mondo della scherma, cosa che è a tutti gli effetti”. “Una bella opportunità – aggiunge Macchi – che ci consente di vedere i nostri avversari sotto altri aspetti, offrendoci spunti di riflessione che potremo poi analizzare. L’allenamento è intenso, perché loro sono molto forti e anche molto competitivi caratterialmente. Sono certo che ci aiuteranno a prepararci al meglio”.

