Scherma, l’Accademia Livorno si mette in luce ai Mondiali giovanili di Rio

Tang, Robson e Sena protagonisti tra fioretto e spada: azzurrini quinti a squadre, sfiorate più volte le top 32 individuali

Dall’1 fino al 9 aprile si sono svolti i Mondiali di categoria Cadetti e Giovani a Rio de Janeiro, in Brasile e protagonista è stata anche l’Accademia Scherma Livorno che ha potuto vantare la presenza di alcuni atleti in questa competizione.

Nel fioretto femminile U20 è stato sicuramente il caso di Daniella Tang che, dopo una buona gara, ha concluso a un passo dalle migliori 32.

Nella stessa arma ma nel maschile a scendere in pedana sono stati Tristan Tang nella categoria U17, che ha perso per entrare in top64, e Samuel Robson che, invece, è riuscito a riscattare un girone non perfetto battendo per 15-14 prima il russo Khamdamov e poi il canadese Yu e arrivando così in top 32, dove si è poi fermato.

Nella spada maschile U20 invece protagonista è stato Cristiano Sena che, dopo aver iniziato con un ottimo girone chiuso con quattro vittorie e una sola sconfitta, è entrato nel tabellone ad eliminazione diretta al 40° posto.

Successivamente l’atleta tesserato per la sezione giovanile delle Fiamme Oro ha trovato sulla sua strada e battuto prima il saudita Abed per 15-8 e poi il tedesco Straub per 15-10. Entrato così nei migliori 32 si è dovuto però arrendere per 15-14 contro il britannico Lumineau per una sola sfortunata stoccata arrivata a 3 secondi dal termine dell’assalto chiudendo così al 25° posto il suo ultimo Mondiale U20 individuale.

Lo spadista è poi sceso in pedana nuovamente nella gara a squadre con i suoi compagni di squadra Ettore Leporati, Riccardo Cedrone e Luca Iogna Prat, dove ha provato a bissare il successo dello scorso anno a Wuxi.

Gli azzurrini hanno iniziato subito bene battendo prima il Sudafrica per 40-19 e poi la Polonia per 45-33; arrivati così tra le migliori 8 al mondo si sono trovati ad affrontare gli Stati Uniti con questi ultimi che hanno avuto la meglio vincendo con il punteggio di 45-35.

Cristiano e i suoi compagni sono poi riusciti a raggiungere il quinto posto finale grazie alle vittorie, nel tabellone dei piazzamenti, con Russia e Ucraina, entrambe per 45-39.

Si è chiusa così un’altra edizione dei Mondiali di scherma U17 e U20.

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