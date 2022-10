Scherma Master. Paroli è sul tetto del Mondo, Filippi è bronzo

FOTO BIZZI TEAM

Un bellissimo risultato, figlio di una passione sconfinata per questo sport e frutto di un duro lavoro svolto con serietà e costanza durante tutti questi anni

Strepitosa doppietta al Mondiale Master di Zadar (Croazia ), dove i portacolori livornesi targati Circolo Scherma Fides hanno inaugurato al meglio la prima giornata di gare. Giulio Paroli si laurea campione iridato nella categoria master sciabola -70, l’altro livornese compagno di pedana in via Allende, Fabrizio Filippi, si mette al collo un prestigioso bronzo. Un podio quasi tutto amaranto dunque che non tradisce la bontà della tradizione del prestigioso Circolo che continua così la tradizione del circolo più medagliato al mondo.

Un bellissimo risultato, figlio di una passione sconfinata per questo sport e frutto di un duro lavoro svolto con serietà e costanza durante tutti questi anni.

Condividi: