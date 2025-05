Scherma. Mattia è bronzo agli Italiani paralimpici a Siena

Medaglia di bronzo ai campionati Italiani paralimpici in corso a Siena per il livornese Mattia Galvagno in forze al PisaScherma. Mattia ha conquistato il podio nella spada maschile categoria A

Medaglia di bronzo ai campionati Italiani paralimpici in corso a Siena per il livornese Mattia Galvagno in forze al PisaScherma. Mattia ha conquistato il podio nella spada maschile categoria A (rivedi qui il suo assalto). L’atleta labronico ha perso in semifinale per 15 a 14 con Emanuele Lambertini, il quale ha poi conquistato il gradino più alto del podio battendo in finale per 15-12 Luca Platania del CUS Catania. Medaglia di bronzo quindi per Mattia Galvagno (Pisascherma) e Samuele Frascaroli (Zinella Scherma San Lazzaro di Savena).

Mattia non è nuovo a a questo tipo di emozioni. Già nel 2023, a 28 anni, infatti si laureò campione d’Italia agli Assoluti di Santa Venerina in Sicilia e nel 2021 si mise al collo un doppio bronzo.

