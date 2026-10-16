Scherma paralimpica, grandi soddisfazioni europee per l’Accademia Scherma Livorno

FOTO AUGUSTO BIZZI

Luca Platania sfiora la top 8 nelle gare di spada e fioretto ai Campionati Europei di Cardiff. L’Italia conquista 14 medaglie, sette delle quali nel fioretto sotto la guida del CT livornese Alessandro Paroli, con quattro ori

Da Cardiff, in Galles, dove si sono tenuti i Campionati Europei paralimpici sono arrivate grandi soddisfazioni per l’Accademia Scherma Livorno. Tra gli atleti azzurri impegnati c’è stato infatti Luca Platania che, sulla scia del percorso iniziato con la società livornese di vua Fortunato Garzelli, arrivava a questa competizione dopo una super stagione, in cui era arrivata anche una vittoria in Coppa del Mondo di fioretto.

Luca qui ha preso parte sia alla gara si spada categoria A sia a quella di fioretto categoria A: in entrambe è arrivato a un passo dai migliori 8, perdendo nella prima con l’inglese Piers Gilliver per 15-10 e nella seconda contro il compagno di nazionale, il livornese Mattia Galvagno, per 15-6. Pur senza medaglia, si è trattata comunque di una bella esperienza per lui, che è riuscito a esprimere una buona scherma e a continuare quel percorso di crescita che ha deciso di iniziare con l’Accademia Scherma Livorno.

Non è però finita qui perché questa è stata una grandissima spedizione europea in generale per la scherma paralimpica azzurra, che ha portato a casa ben 14 medaglie e di queste, precisamente la metà, ovvero 7, sono state ottenute dagli atleti del fioretto tra le gare individuali maschili e femminili e la gara a squadre mista. Grande merito di questi straordinari risultati va anche a colui che gestisce il fioretto paralimpico azzurro: Alessandro Paroli, che ha svolto ancora una volta il suo ruolo di CT al meglio, seguendo i ragazzi dell’Italia verso dei grandi trionfi, come dimostrano le ben 4 medaglie d’oro ottenute sulle 7 citate precedentemente.

Insomma l’Accademia Scherma Livorno tra Luca Platania e Alessandro Paroli porta a casa delle grandi soddisfazioni anche da questa spedizione a Cardiff della scherma paralimpica italiana.

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