Scherma paralimpica, Mattia Galvagno bronzo agli Europei

Foto Bizzi

Il fiorettista labronico conquista il podio a Cardiff 2026 nella categoria A. Dopo tre vittorie convincenti, si arrende soltanto in semifinale all’ungherese Osvath. Per lui si tratta della prima medaglia continentale in carriera

Una medaglia che vale un traguardo importante, il primo a livello europeo della sua carriera. Mattia Galvagno, schermidore livornese del Pisascherma, ha conquistato il bronzo ai Campionati Europei Paralimpici di Cardiff 2026, salendo sul podio nel fioretto maschile, categoria A. Una prestazione di spessore, costruita assalto dopo assalto, che conferma il valore dell’atleta livornese nel panorama della scherma in carrozzina.

Un percorso da applausi fino alla semifinale – Galvagno è entrato in pedana con il giusto piglio fin dalla fase a gironi, per poi proseguire la sua corsa nelle eliminazioni dirette. Nei sedicesimi di finale ha superato il polacco Balsam con un netto 15-4, prima di imporsi nel derby azzurro degli ottavi contro Luca Platania Parisi, battuto 15-6.

Il passaggio decisivo è arrivato nei quarti, dove il fiorettista livornese ha dominato l’assalto contro il francese Tokatlian, chiudendo con un eloquente 15-1. Un successo che gli ha garantito l’accesso al podio europeo e la certezza di una medaglia.

In semifinale Galvagno ha affrontato l’ungherese Richard Osvath, cedendo per 15-8 al termine di un assalto che non cancella quanto di buono mostrato durante la giornata. Per il livornese è arrivato così il bronzo, accompagnato dalla soddisfazione di aver conquistato la prima medaglia europea della carriera.

Italia protagonista a Cardiff- Il risultato di Galvagno si inserisce in una giornata straordinaria per la spedizione azzurra della scherma paralimpica. L’Italia ha raccolto sei medaglie nella penultima giornata dei Campionati Europei: tre ori, un argento e due bronzi, portandosi in testa al medagliere per nazioni con 14 podi complessivi.

Oltre al bronzo del livornese, sono arrivati i titoli europei di Emanuele Lambertini nel fioretto maschile categoria A, Andreea Mogos nella sciabola femminile categoria B e Leonardo Rigo nel fioretto maschile categoria C. Argento per Michele Massa nel fioretto maschile categoria B e bronzo per Sofia Brunati nella sciabola femminile categoria B.

Per Mattia Galvagno, però, il risultato di Cardiff ha un significato tutto personale: il primo podio europeo è realtà. Un traguardo da festeggiare per lui, per il Pisascherma e per la scherma livornese, che trova in questa medaglia un motivo d’orgoglio.

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