Scherma, weekend da protagonista per l’Accademia tra Italia ed Europa

Dalle pedane di Ancona e Roma fino a Zagabria, arrivano piazzamenti di rilievo tra settore giovanile e paralimpico con podi importanti e segnali di crescita per tutto il gruppo

Quello appena trascorso è stato un altro weekend ricco di soddisfazioni per i ragazzi dell’Accademia, capaci di mettersi in evidenza in diverse competizioni tra Italia ed Europa.

Ad Ancona è andata in scena la seconda prova del Grand Prix di fioretto Under 14, dove i giovani fiorettisti hanno fatto registrare buone prestazioni. Nel maschile, Riccardo Costa, nella categoria Ragazzi, si è fermato a un passo dai migliori 32. Nel femminile, invece, buoni segnali da Rebecca Lammardo e Viola Rosellini nella categoria Ragazze e da Luna Camporeale tra le Bambine.

Sempre in Italia, ma a Roma, si è svolta la terza Prova Nazionale di scherma paralimpica. Protagonista per l’Accademia Luca Platania, impegnato sia nel fioretto che nella spada categoria A. Nel fioretto ha conquistato un ottimo secondo posto, arrendendosi in finale a Matteo Betti con il punteggio di 15-11. Nella spada, invece, è arrivata la vittoria, grazie al successo in finale su Samuele Frascaroli per 15-9.

Infine, a livello internazionale, ottimo risultato anche a Zagabria, dove Vittoria Ciampalini, fiorettista tesserata per le Fiamme Oro, ha conquistato il secondo gradino del podio all’Eurofence League. L’atleta si è arresa soltanto in finale alla connazionale Carlotta Ferrari, che si è imposta con il punteggio di 15-7.

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