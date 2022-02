Scherma. Zanotti è il nuovo Ct della nazionale di sciabola

Il tecnico del Circolo Scherma Fides va a riempire così il vuoto vacante lasciato dopo le dimissioni di Lugi Tarantino. "Ho già le idee chiare, mi piace lavorare e non c'è un secondo da perdere"

Una nomina di prestigio, un traguardo di successo, che ripaga di anni e anni passati su quelle pedane ad impartire direttive a dare consigli a capire cosa c’è che non va e su cosa invece puntare per una vittoria. Da oggi, 11 febbraio 2022, il livornese Nicola Zanotti (nelle foto di Augusto Bizzi) è ufficialmente il commissario tecnico della nazionale di sciabola italiana. Il tecnico del Circolo Scherma Fides va a riempire così il vuoto vacante lasciato dopo le dimissioni di Lugi Tarantino avvenute pochi giorni fa. E’ stata subito “caccia” ad un degno sostituto e il presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi, ha subito individuato nel maestro labronico l’erede designato.

Un incarico che porta con sé sicuramente oneri ed onori e che Zanotti è chiamato a ricoprire al meglio per portare avanti la tradizione e la storia della sciabola azzurra.

Zanotti era di recente già finito sotto i riflettori internazionali della scherma olimpica riuscendo a portare ai Giochi di Tokyo 2020 l’atleta indiana Bahvani Devi Chadalavada entrando di diritto nella storia dello sport asiatico.

“Ho già idee chiare e seguirò l’impostazione data da Tarantino, un lavoro ben avviato e che aveva dato già i suoi frutti. Lo si è visto nelle prime gare, lo ha confermato l’entusiasmo e l’impegno con cui le ragazze hanno lavorato in quest’ultima settimana di ritiro a Cascia. Si guarda solo avanti, la strada intrapresa è quella giusta – ha spiegato il neo commissario tecnico ai microfoni di Federscherma.it – E lo stesso vale per il gruppo maschile, perché vincere le medaglie è stato difficile ma ripetersi lo sarà ancora di più. Posso contare su uno staff eccezionale, si parte da basi solide con gli atleti Assoluti ma pure con un bacino di giovani di vero valore, che ci fa ben sperare per il presente e per il futuro. Mi piace lavorare e in questa sfida non abbiamo un secondo da perdere, perché tra 13 mesi saremo già in qualifica olimpica. Su questa barca, dico da buon livornese, si farà una palata in più del dovuto, mai una in meno”.