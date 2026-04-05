Sea Lovers, debutto tricolore: 15° posto al Campionato Italiano Gruppi Show e Precision

Le giovani atlete della Polisportiva La Rosa Livorno alla prima esperienza tra i Cadetti: coreografia anni ’50 e tanta energia al PalaBigi di Reggio Emilia

Grande partecipazione e spettacolo al Campionato Italiano Gruppi Show e Precision andato in scena al PalaBigi di Reggio Emilia, dove oltre 2000 atleti provenienti da tutta Italia si sono sfidati con coreografie di gruppo su temi musicali coinvolgenti. In pista squadre di alto livello, con molti veterani della disciplina.

Presente anche la Polisportiva La Rosa Livorno, che ha portato in gara il quartetto Sea Lovers “Swing It Girls!”, alla prima esperienza nella categoria Cadetti. Le giovani atlete si sono confrontate con avversarie esperte proponendo un programma ispirato alle sonorità anni ’50 del boogie woogie americano.

Con costumi a stelle e strisce e una coreografia eseguita all’unisono, le livornesi hanno mostrato determinazione e buona qualità tecnica. Per loro è arrivato un 15° posto, risultato positivo considerando il debutto nella categoria.

Il gruppo è composto da Giorgia Faraoni, Noemi Giommi, Nina Del Gratta, Vittoria Cerase e Gemma Bastrei (riserva), accompagnate e allenate dal tecnico Viola Barni.

Un’esperienza importante, che rappresenta un punto di partenza per la crescita futura del gruppo.

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