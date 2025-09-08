Seconda ristampa del libro celebrativo “Centodieci e lode”. Il 9 settembre la presentazione.

Martedì 9 settembre, alle 18, al Livorno Country Club Tennis Banditella - via Pietro Nenni 21 sarà nuovamente presentato e disponibile "Centodieci e lode – una splendida annata, una storia infinita", il libro che racconta il cuore pulsante dell’Unione Sportiva Livorno

Dopo lo straordinario successo del debutto, con tutte le copie esaurite nel giro di pochissimi giorni, martedì 9 settembre, alle 18, al Livorno Country Club Tennis Banditella – via Pietro Nenni 21 (I’m Burger) sarà nuovamente presentato e disponibile “Centodieci e lode – una splendida annata, una storia infinita”, il libro che racconta il cuore pulsante dell’Unione Sportiva Livorno, dalla sua fondazione nel 1915 fino all’emozionante ritorno nel calcio professionistico.

Ideato, scritto e coordinato da Simone Fulciniti con la collaborazione di alcune delle più autorevoli firme del giornalismo sportivo livornese — Gianluca Andreuccetti, Giulia Bellaveglia, Giorgio Billeri, Marco Ceccarini, Marco Frosini, Alessandro Guarducci, Flavio Lombardi, Enrico Paradisi, Fabrizio Pucci, Luca Salvetti — il volume ripercorre le tappe fondamentali di una squadra e di una città, narrando passioni, lotte, trionfi e delusioni che hanno segnato un’intera comunità.

Dalla magia di Magnozzi, ai sogni realizzati di Picchi e Balleri, dalla grinta di Protti e Lucarelli, alla dedizione infinita di Renzo Melani, passando per la figura di Vitulano e il ricordo indelebile della Coppa Italia dell’87, fino al grande ritorno di “Chicco” Dionisi, il libro è un viaggio emozionante attraverso i momenti più belli della storia amaranto.

Arricchito da un eccezionale apparato fotografico curato da Andrea Dani e Andrea Vadacca, ogni immagine racconta la passione e la gioia che hanno infiammato la città nel 2025.

“Siamo oltremodo felici per il successo della pubblicazione – spiega Fulciniti – e per questo abbiamo fortemente voluto una nuova ristampa, per cercare di accontentare tutti i tifosi e gli appassionati, che non hanno fatto in tempo a prendere la loro copia al primo giro”.

Centodieci e lode è edito da Studio Eurobudget di Alessio Cavallini, disponibile in tiratura limitata e distribuito gratuitamente come un vero e proprio pezzo da collezione.

Condividi:

Riproduzione riservata ©