Sei atleti della mente dell’Associazione Scacchi G. Greco di Cecina ai campionati giovanili

Davanti alla scacchiera siederanno la campionessa toscana under 10 Alessia Broccardi Schelmi, nella categoria under 10 assoluti Jonathan Di Domenico e Gabriele Mei. Nella categoria under 14 femminile pronta a dar battaglia Elena Veropalumbo e nella categoria under 16 Deivid Abdishahi e Margherita Bartlog

Ai campionati italiani giovanili di scacchi sarà presente anche l’Associazione Scacchi G. Greco Cecina. La società scacchistica della nostra provincia parteciperà con 6 ragazzi a questa competizione di lustro tricolore.

Un grosso in bocca al lupo a questi atleti della mente!

