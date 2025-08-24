Sei vice campione del mondo Christian!
Immagine tratta da RAI 2
Un mondiale disputato, all'idroscalo di Milano, da assoluto protagonista con la batteria superata in scioltezza e la semifinale vinta. Per la cronaca il titolo mondiale sfuma per un nonnulla: 17 centesimi. Orgogliosi di te!
Sei vice campione del mondo Chri, vice campione del mondo! Christian Volpi conquista una meritatissima medaglia d’argento nella finale mondiale di KL2 Men 200m. Un mondiale disputato, all’idroscalo di Milano, da assoluto protagonista con la batteria superata in scioltezza (“col turbodiesel” parole sue) e la semifinale vinta (“con il turbo”).
“Complimenti a lui e alla sua famiglia”, commentano i giornalisti Rai in telecronaca. Il titolo mondiale, per la cronaca, sfuma per un nonnulla: 17 centesimi. Orgogliosi di te!
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 85mila utenti giornalieri: 75.000 su Fb, 12.400 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.