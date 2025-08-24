Sei vice campione del mondo Christian!

Un mondiale disputato, all'idroscalo di Milano, da assoluto protagonista con la batteria superata in scioltezza e la semifinale vinta. Per la cronaca il titolo mondiale sfuma per un nonnulla: 17 centesimi. Orgogliosi di te!

“Complimenti a lui e alla sua famiglia”, commentano i giornalisti Rai in telecronaca. Il titolo mondiale, per la cronaca, sfuma per un nonnulla: 17 centesimi. Orgogliosi di te!

