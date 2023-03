Selezioni per i Folgorini al Ctr Games di Karate

CTR (Centri Tecnici Regionali) Games è la denominazione della competizione sportiva, particolarmente ambita e coinvolgente, che si terrà il 26 maggio prossimo a Riccione, con l’obiettivo agonistico primaverile, organizzata dalla Fijlkam settore Karate, indirizzato ai giovani talenti del movimento italiano.

La manifestazione, prevede il confronto diretto degli atleti più performanti selezionati dai CTR e convogliati, successivamente, ad una ulteriore selezione suddivisa tra una serie di raggruppamenti per aree geografiche.

Le categorie WKF (World Karate Federation) d’interesse sono quella dei Cadetti (14 – 15 anni d’età), Juniores (16 – 17 anni) e U 21 (18 – 20).

Gli atleti selezionati dai Responsabili delle macro aeree geografiche, saranno i componenti che costituiranno le 3 squadre dei Centri Tecnici Regionali – CTR del Nord, Centro e Sud Italia. La manifestazione nazionale per team, si svolgerà con la formula del quadrangolare, composto dalle 4 squadre così costituite, Nazionale Italiana Giovanile e i 3 CTR d’Italia, che si confronteranno in un unico girone a “Round Robin”, ovvero, tutte le squadre si incontreranno per combattere nella specialità del Kumite “combattimento a contatto controllato” o si confronteranno, nel Kata “forme”. Le selezioni finali si sono svolte a Brembate di Sopra (BG), Roma e Noicattaro (BA), nel week end scorso.

Per il Centro, configurato dalle regioni Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Marche e Abruzzo, lo stesso Ctr Toscana, ha inviato per la candidatura della rappresentativa, gli atleti particolarmente emergenti a garanzia delle alte prestazioni, tra questi, gli atleti di alto profilo Andrea Bozzi, Emma Ludovica Frizzi e Jacopo Citi, tutti e 3 folgorini della Asd Esercito – 187 Folgore di Livorno.

Prossimo impegno Sardina Open in Olbia, è l’appuntamento a cui prenderanno parte i folgorini del settore giovanile, accompagnati dal “tecnico con le stellette” Antonio Citi e Rico Simonetti.

