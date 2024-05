Semifinale Gioco scaccia gioco. Le classi finaliste

Grande successo della semifinale del progetto gioco scaccia gioco che si è svolta sabato 11 maggio al circolo Arci Carli a Salviano. Ben 35 bambini e ragazzi al via in rappresentanza di 35 classi delle scuole livornesi in cui si sono svolti i laboratori di dama e scacchi tenuti dal campione del mondo Michele Borghetti e dagli istruttori di scacchi FSI CONI Marco Ceccarini ed Ennio Politi.

Dopo 5 combattute partite vince il torneo di scacchi Malte Gambetta (1g Tesei) che precede Gabriele Ferri (3c Sacro cuore), Dario Melosi (2b Michelangelo) e Gian Pierre Doga (2e XI maggio). Nel torneo di dama italiana vince Simone Moschini (Dal Borro 2a) davanti a Andrea Cavagnaro (Natali 2b).

Nel torneo di dama internazionale vince Tommaso Cremonini (Modigliani 4b) davanti a Marco Alessio (Lambruschini 4a).

Queste 8 classi si qualificano alla finale che si svolgerà il 28 maggio alla terrazza Mascagni. Il progetto è alla sua ottava edizione ed è finanziato dal Comune di Livorno nell’ ambito di Scuola e città del Cred con l’ organizzazione di Asd Livorno Scacchi Aps.

Alla premiazione hanno partecipato la vice sindaca Libera Camici con delega all’ istruzione e alle politiche educative, il presidente del circolo Arci Carli Fabio Altini, il consigliere di Livorno Scacchi Rocco Coronato e il campione del mondo di dama Michele Borghetti che hanno consegnato i ricchi premi offerti dallo sponsor Livorno non stop.

Hanno diretto l’arbitro internazionale di dama Gianfranco Borghetti, gli istruttori di scacchi Marco Ceccarini ed Ennio Politi coadiuvati dai campioncini di dama e scacchi presenti come testimonial alla manifestazione.

