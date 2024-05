Semifinale playoff. Le date: PL sabato e LL domenica per gara 1

Un'immagine dell'ultimo derby scattata dalla nostra fotografa Giulia Bellaveglia

Uscite le date ufficiali delle semifinali palyoff. Per la Caffè Toscano Pielle Livorno si gioca gara 1 e gara 2 in casa sabato 18 e lunedì 20. Per la Akern il PalaMacchia si aprirà domenica 19 e martedì 21 maggio

Sciolta la riserva sulle date delle semifinali playoff per Pielle e Libertas. La Caffè Toscano del presidente Farneti giocherà gara 1 contro Avellino sabato 18 maggio alle 21 al PalaMacchia. I riflettori su gara 2 si accenderanno invece per i biancoblu lunedì 20 alle 21.

La Akern del presidente Consigli invece salterà a canestro in via Allende contro Jesi nella giornata di domenica 19 maggio per gara 1, mentre gara 2 è in programma martedì 21. Orari ancora da definire.

Gara 3 e gara 4 per entrambe le formazioni sono in programma per il 24 e 26 in trasferta. Eventuale gara 5 come da calendario il 29 nuovamente in casa. Da capire se entrambe le società avessero bisogno dello spareggio cosa accadrebbe. Probabile slittamento di una delle due al 28 maggio.

Le modalità e i costi per l’acquisto dei biglietti verranno resi noti, da parte di entrambe le società, nelle prossime ore.

