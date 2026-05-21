Semifinale playoff, Pielle subito all’esame Vigevano: alle 21 gara 1 in Lombardia

Dopo aver eliminato Legnano in cinque partite, i biancoblù tornano ad affrontare i lombardi a due mesi dalla semifinale di Coppa Italia vinta a Rimini. Palla a due alle 21 in un ambiente caldissimo: oltre cento tifosi seguiranno la squadra di Turchetto in trasferta

di Giacomo Niccolini

La montagna ora si alza ancora di più. E in cima c’è Vigevano, dominatrice del proprio girone, squadra giovane, atletica, profonda e probabilmente la più continua vista finora in questa stagione di Serie B. Per la Verodol Cbd Pielle Livorno è tempo di semifinale playoff. Gara 1 va in scena questa sera, giovedì 21 maggio, al PalaElachem con palla a due alle 21. Una serie che promette intensità, difese dure, possessi pesanti e margini sottilissimi. Perché a questo punto della stagione ogni dettaglio pesa il doppio.

Le due squadre tornano a incrociarsi poco più di due mesi dopo la semifinale di Coppa Italia disputata a Rimini, quando la formazione di coach Turchetto riuscì a piegare i lombardi 60-53 al termine di una gara sporca, durissima e decisa da un ultimo quarto praticamente perfetto dei biancoblù. Una partita rimasta nella memoria del popolo piellino anche perché arrivata dopo tre quarti di enorme sofferenza offensiva, tenendo però sempre accesa la partita grazie alla difesa.

E proprio da lì riparte la serie.

Vigevano arriva all’appuntamento con numeri impressionanti. Primo posto blindato con tre giornate d’anticipo, 56 punti conquistati in regular season e quarti di finale chiusi con un secco 3-0 contro Faenza. Un percorso quasi impeccabile che ha permesso alla squadra di coach Stefano Salieri di avere anche più giorni di riposo rispetto alla Pielle.

data-start=”1830″ data-end=”2219″>La squadra lombarda abbina energia, corsa e aggressività a un talento diffuso costruito soprattutto attorno a un gruppo giovanissimo. Il simbolo è il lituano Modestas Kancleris, lungo dominante e autentico trascinatore della postseason: nei quarti ha viaggiato a quasi 19 punti e oltre 6 rimbalzi di media, confermandosi uno dei migliori prospetti dell’intera categoria.

Nel roster di Vigevano ci sono però anche volti ben conosciuti a Livorno. Uno è Saverio Mazzantini, livornese doc cresciuto nel vivaio Don Bosco e protagonista negli anni in numerose piazze importanti della Serie B. L’altro è Mouhamet Diouf, per tutti “Momo”, ex biancoblù che a Livorno ha conquistato una Supercoppa e vissuto una semifinale playoff.

Dall’altra parte la Pielle arriva alla serie con maggiore esperienza, più fisicità e quel carattere che già contro Legnano le ha permesso di rialzarsi nei momenti più complicati. La qualificazione ottenuta in gara 5 al PalaMacchia ha lasciato però anche qualche scoria dal punto di vista fisico.

Sicuramente assente il play Traini che prosegue le terapie. In crescita invece le condizioni di Bonacini, partito con la squadra e vicino al rientro dopo quasi due mesi di stop: non è escluso che possa rivedersi in campo già in gara 2.

La squadra è partita nella giornata di ieri e resterà in Lombardia fino al termine della seconda sfida della serie. Al seguito anche una nutrita rappresentanza di tifosi biancoblù: oltre cento sostenitori sono attesi questa sera al PalaElachem, con numeri destinati ad aumentare ulteriormente per la gara di sabato.

Sarà una battaglia lunga, fisica e probabilmente giocata spesso sul filo dei possessi. La Pielle lo sa bene. E sa anche che espugnare subito Vigevano significherebbe spostare immediatamente l’inerzia della semifinale.

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