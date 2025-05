Semifinale scudetto. Us Livorno 1915-Bra 2-1: gli amaranto la ribaltano al Picchi

Una serata dal profumo speciale al “Picchi”, dove il Livorno ha aperto nel migliore dei modi la semifinale di andata della poule scudetto di Serie D, superando in rimonta per 2-1 il Bra

Una serata dal profumo speciale al “Picchi”, dove il Livorno ha aperto nel migliore dei modi la semifinale di andata della poule scudetto di Serie D, superando in rimonta per 2-1 il Bra. Una vittoria che dà morale, ma che non mette ancora in cassaforte il pass per la finale: al ritorno in Piemonte, i giallorossi avranno la possibilità di ribaltare la situazione. E in caso di parità complessiva, si andrà direttamente ai calci di rigore.

L’inizio della gara è vivace: le due squadre si affrontano a viso aperto, con l’intenzione di far male sin da subito. Il Livorno approccia con aggressività, portandosi più volte in avanti nei primi minuti, ma è il Bra a trovare il vantaggio. Al 12’, Aloia sfrutta al meglio un’azione in velocità e si presenta davanti a Cardelli, battendolo con freddezza per lo 0-1.

La reazione amaranto arriva quasi immediata: al 17’ Rossetti si ritrova il pallone buono in area, ma calcia addosso al portiere, sprecando una ghiotta occasione. Il Bra continua a rendersi pericoloso e al 19’ va vicino al raddoppio, ma Cardelli salva i suoi con un intervento provvidenziale. Gli ospiti insistono e mettono in difficoltà il Livorno per buona parte della prima frazione, che si chiude con il parziale di 0-1.

Nella ripresa, l’inerzia cambia gradualmente. Dopo un tentativo da fuori area di Hamlili al 49’, fuori bersaglio, e una nuova chance per il Bra poco dopo, è il Livorno a scuotersi. Al 54’, Bellini ci prova con un gran tiro dalla distanza che si stampa sulla traversa. Due minuti più tardi, al 56’, è Rossetti a centrare il palo dopo un’ottima azione personale. Gli amaranto iniziano a spingere con maggiore continuità e trovano il meritato pareggio al 58’: cross perfetto di Malva e incornata vincente di Rossetti che firma l’1-1.

La squadra di Indiani ora ha il controllo della partita. Il Bra accusa il colpo e il Livorno affonda. Al 70’ arriva la rete del sorpasso: sugli sviluppi di un’azione insistita, Dionisi si fa trovare pronto in area e con grande opportunismo sigla il 2-1.

Nel finale, gli amaranto gestiscono bene il vantaggio e provano di tutto per incrementare il vantaggio. Il Bra non riesce più a reagire con la stessa intensità del primo tempo, e la gara si chiude con il pubblico del “Picchi” a festeggiare una rimonta preziosa.

Tutto rimandato, però, alla sfida di ritorno: servirà un’altra prestazione solida per staccare il pass per la finale. In caso di parità nel doppio confronto, niente supplementari: si andrà direttamente ai rigori.

