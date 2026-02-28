Sena trascina l’Italia: argento europeo Under 20 nella spada a squadre

Splende d’argento la spedizione azzurra ai Campionati Europei Giovani di Tbilisi 2026. Nella prova a squadre di spada maschile Under 20, l’Italia conquista un meritatissimo secondo posto al termine di una giornata esaltante, chiusa soltanto dalla Francia, capace di imporsi 45-42 in una finale tiratissima.

Tra i protagonisti c’è il livornese Cristiano Sena, unico reduce dell’oro mondiale conquistato nel 2025 a Wuxi e punto di riferimento di un quartetto profondamente rinnovato. Con lui in pedana Riccardo Cedrone, Luca Iogna Prat ed Ettore Leporati, guidati in panchina dai tecnici Francesco Campagna e Mario Renzulli.

La marcia degli azzurrini è stata un crescendo di emozioni. Agli ottavi successo autorevole contro l’Estonia per 45-36, poi il capolavoro nei quarti di finale: sotto di sette stoccate contro la Russia a inizio ultima frazione, l’Italia trova una rimonta da brividi culminata nel 44-43 decisivo. Un’iniezione di fiducia che spinge Sena e compagni verso una semifinale di altissimo livello contro l’Ungheria, piegata 44-42 al termine di un assalto equilibratissimo.

In finale contro la Francia, l’Italia combatte fino all’ultima stoccata. L’equilibrio regge fino alle battute conclusive, quando i transalpini trovano l’allungo decisivo per il 45-42 che vale il titolo europeo. Resta però un argento di grande valore, costruito con carattere, qualità e sangue freddo.

Per Sena, portacolori delle Fiamme Oro e orgoglio livornese, un’altra medaglia internazionale che conferma la sua crescita costante e il suo ruolo centrale nel panorama della spada giovanile italiana.

