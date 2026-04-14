Senshi Judo Livorno domina a Rosignano: primo posto su 32 società

Tra il Memorial Monti e il Trofeo Pelosini, due giorni di gare esaltano il lavoro della società di via Grotte delle Fate: medagliere ricchissimo, ottimi segnali dagli agonisti e crescita evidente anche tra i più giovani all’esordio

Fine settimana importante per il judo livornese al palazzetto di Rosignano, dove l’Asd Senshi Judo ha conquistato il primo posto nella classifica generale per società. Un risultato di grande prestigio, ottenuto su un totale di 32 palestre partecipanti, che conferma la crescita costante della realtà di via Grotte delle Fate.

La due giorni dedicata al judo si è aperta sabato con il 22° Memorial “M. Monti”, riservato alla classe agonistica. Per la Senshi è salito sul tatami Mattia Liparulo, categoria Esordienti B, che ha chiuso al settimo posto. Al di là del piazzamento, la sua prova è stata giudicata molto positivamente dai tecnici Monica Iacorossi e Francesco Aidone, grazie ai progressi tecnici mostrati e ai margini di crescita in vista dei prossimi impegni.

La giornata di domenica, dedicata al Trofeo Pelosini e alle categorie pre-agonistiche, ha invece regalato un vero trionfo alla palestra livornese. I giovani judoka si sono distinti non solo per il numero di medaglie conquistate, ma anche per la qualità tecnica espressa sul tatami.

data-end=”1736″>Particolarmente significativa la prova delle numerose cinture bianche all’esordio assoluto: emozione ben gestita, grande determinazione e capacità di mettere in pratica quanto appreso in allenamento. A trascinare la società verso il successo è stata soprattutto la categoria Fanciulli, definita dai tecnici come una classe centrale in forte crescita, capace di imporsi con sicurezza e rapidità.

Il primo posto nella classifica per società è frutto di un medagliere di grande rilievo:

Categoria Ragazzi

data-end=”1854″ />Oro: Elena De Giovanni, Ylenia Cirillo

Argento: Anna Lupi, Allegra Bartoli, Ilario Gallo

Bronzo: Emanuele Martelloni

Categoria Fanciulli

Oro: Gabriele Franceschin, Iacopo Franceschin, Tea Serena, Giulia Rondina, Matilde Liparulo, Sara Cirillo, Ismaele Russo Talarico

Argento: Gloria Guidugli

Bronzo: Elia Lemmi

Categoria Bambini

Oro: Alice Sturniolo, Giulio Gallo, Antonio De Simone, Niccolò Chimenti

Argento: Enea Zangrillo, Valerio De Giovanni

Bronzo: Serena Cojocaru, Davide Ghimbra, Federica Ceccherini

Con questo successo, la Senshi Judo Livorno conferma la qualità del percorso intrapreso anche con i più giovani e lancia un segnale chiaro: il lavoro quotidiano in palestra, fatto di competenza, impegno e determinazione, sta costruendo un gruppo coeso, dove sport e amicizia si fondono e creano un ambiente stimolante per le future generazioni di judoka.

Condividi:

Riproduzione riservata ©