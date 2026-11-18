Senshi Judo Livorno, pioggia di medaglie a Prato: secondo posto su 39 società

Argento per Jacopo Conti e Leonardo Denaro al Trofeo Città del Tessuto, poi un bottino di ori e medaglie al Memorial Bruno Barni. La società livornese sfiora il successo nella classifica generale per appena cinque punti, confermando la qualità del lavoro svolto con i giovani atleti

Grande weekend di sport e soddisfazioni per l’ASD Senshi Judo Livorno, impegnata sabato al 4° Trofeo Città del Tessuto e domenica al 7° Memorial Bruno Barni, prestigiose manifestazioni organizzate dall’Accademia Prato A.S.D. presso il Pala Kobilica di Prato.

La competizione si è aperta sabato con la prova del Seniores cintura nera Jacopo Conti, che, pur essendo iscritto nella categoria fino a 90 kg, ha accettato senza esitazioni di gareggiare nei -100 kg. Con un’autorevole vittoria ottenuta per ippon in semifinale, il judoka livornese ha conquistato l’accesso alla finale, dove si è dovuto arrendere al forte atleta bolognese, portando comunque a casa un brillante secondo posto.

Nel pomeriggio è stato il turno di Leonardo Denaro, categoria Cadetti Under 18. Con determinazione e grande concentrazione, il giovane atleta ha superato tutti gli avversari incontrati sul suo percorso, guadagnandosi la finale contro il campione italiano in carica. Un incontro combattutissimo e giocato alla pari fino agli ultimi secondi, quando è arrivata la sconfitta che non ha però cancellato l’ottima prestazione e la meritata medaglia d’argento.

Domenica la scena è passata ai giovani judoka impegnati nel 7° Memorial Bruno Barni, manifestazione dedicata alle classi non agonistiche. Ad aprire la giornata è stata la piccolissima Andreea Maria Cojocaru, classe 2021, che insieme ad altri bambini provenienti da diverse società si è esibita davanti al pubblico mostrando quanto il judo possa insegnare tecnica, coordinazione e disciplina già in tenerissima età.

La gara è poi entrata nel vivo con la categoria Ragazzi, nella quale i sette rappresentanti della Senshi Judo hanno ottenuto risultati di assoluto rilievo. Sono salite sul gradino più alto del podio Elena De Giovanni e Ylenia Sofia Cirillo, mentre hanno conquistato la medaglia d’argento Ilario Gallo, Diana Chimenti, Allegra Bartoli ed Emanuele Martelloni. Bronzo, infine, per Anna Lupi.

Ottime anche le prestazioni della categoria Bambini, protagonista di una vera e propria serie di successi. Le medaglie d’oro sono state conquistate da Alice Sturniolo, Enea Zangrillo, Antonio De Simone, Valerio De Giovanni e Romeo Simoni. Sul secondo gradino del podio sono invece saliti Leonardo Capitani, Giulio Gallo, Niccolò Chimenti, Lucio Serena e Serena Maria Cojocaru.

A chiudere la manifestazione sono stati gli otto atleti della categoria Fanciulli, che hanno confermato l’ottimo stato di salute della palestra di Via Grotta delle Fate. Hanno conquistato la medaglia d’oro Gabriele Franceschin, Iacopo Franceschin, Matilde Liparulo, Tea Serena ed Elia Lemmi, mentre l’argento è andato a Sara Isabel Cirillo, Gloria Guidugli e Giulia Rondina.

Il risultato ottenuto al 7° Memorial Bruno Barni ha permesso all’ASD Senshi Judo Livorno di conquistare uno straordinario secondo posto nella classifica finale per società su 39 società partecipanti, sfiorando il gradino più alto del podio per appena cinque punti.

Grande la soddisfazione dello staff tecnico, formato dai coach Monica Iacorossi ed Eugenio Sturniolo. Un risultato che premia non solo il lavoro svolto quotidianamente sul tatami, ma anche lo spirito di squadra dimostrato durante tutta la manifestazione.

«Siamo particolarmente soddisfatti dell’atmosfera che si è respirata durante queste due giornate, del gruppo che stiamo costruendo e del sostegno che i nostri atleti si dimostrano reciprocamente dentro e fuori dal tatami», commentano i tecnici della società livornese.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai collaboratori della società, Alessia, Massimo e Francesco, che per l’intera durata della manifestazione hanno supportato gli atleti contribuendo al successo organizzativo e sportivo della trasferta pratese.

Un altro importante tassello nel percorso di crescita dell’ASD Senshi Judo Livorno di via Grotta delle Fate, che continua a distinguersi nel panorama regionale per risultati, passione, spirito di appartenenza e qualità del lavoro svolto con i propri giovani atleti.

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