Senshi Judo Livorno, successo alla “50 anni insieme”

Una rappresentanza dei piccoli atleti delle categorie Fanciulli, Bambini e Ragazzi della palestra Senshi Judo Livorno, domenica 22 dicembre ha partecipato con entusiasmo, e ottenendo ottimi risultati, alla gara "50 anni insieme"

Una rappresentanza dei piccoli atleti delle categorie Fanciulli, Bambini e Ragazzi della palestra Senshi Judo Livorno, domenica 22 dicembre ha partecipato con entusiasmo, e ottenendo ottimi risultati, alla gara “50 anni insieme” che si è tenuta presso il Palazzetto dello Sport PalaLilly “Vinicio Tarli” organizzata dalla palestra Judo Club di Sesto Fiorentino (FI). L’evento è stato organizzato in occasione dei festeggiamenti dei 50 anni di attività del Dojo.

Primo gradino del podio e oro per la piccola atleta Elena De Giovanni categoria Fanciulli 36kg. Secondo gradino del podio per Zeno Costantino cat. Bambini 26kg e medaglia di bronzo per la piccola judoka Emma Cicero Cat. Ragazzi 30kg

Soddisfazione da parte dei tecnici, Monica Iacorossi e Federico Cappagli, che stanno accompagnando questi piccoli judoka in un percorso di sport e amicizia. La preparazione motoria focalizzata sulla loro età, che viene proposta durante gli allenamenti nella palestra di via Grotte delle Fate, ha permesso a questi piccoli atleti di salire sul tatami con il giusto spirito per affrontare, con preparazione tecnica e correttezza sportiva, gli avversari.

Condividi:

Riproduzione riservata ©