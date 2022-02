Senzacqua eletto rappresentante dei presidenti delle sezioni nautiche

Il neo eletto: "Obiettivo? Riavvicinare i giovani alle cantine e al mondo remiero. Un appello ai genitori: se dovete mettere in punizione i vostri figli non togliete loro lo sport"

Dario Senzacqua (nella foto in pagina di Marco Grassi) già presidente della Sezione nautica Labrone, è il nuovo rappresentante dei presidenti delle sezioni nautiche eletto all’unanimità dal Comitato attività remiere (Car)

“Volevo ringraziare tutte le sezioni nautiche per la fiducia che mi hanno dato – spiega il neo rappresentante – Ora più che mai il mondo remiero ha bisogno di ripartire, tutti insieme, uniti, per rilanciare questo bellissimo sport popolare. Abbiamo bisogno di riallacciare le tradizioni ai cittadini livornesi. Un obiettivo che mi sono preposto, assieme a tutti i dirigenti della altre Cantine è quello di riavvicinare i giovani a questo sport. Colgo quindi l’occasione per lanciare un appello ai ragazzi e alla ragazze: venite all’interno delle Cantine e guardate con i vostri occhi cosa sono le tradizioni e cosa può darvi questo sport che da anni è sottovalutato. Le cantine sono simbolo di aggregazioni, famiglia e socialità e tutti sono ben accetti. Siete voi il futuro di questo sport e siete voi che porterete avanti le nostre tradizioni nel tempo”.

Il neo eletto chiude poi con un appello ai genitori dei giovani: “Se dovete mettere in punizione i vostri figli non togliete loro lo sport. Piuttosto privateli del cellulare o della playstation ma lo sport è sacro. E serve per evitare poi problematiche più gravi e più grandi. E’ proprio con lo sport che si superano i problemi e si affrontano le difficoltà della vita e nel mondo remiero questo aspetto è quanto mai messo in evidenza. Quindi: portate i vostri figli nelle Cantine, non ve ne pentirete”.