Seravezza-Us Livorno 1915, 0-0. Amaranto ancora senza vittoria lontano dal Picchi

La truppa di Esposito incappa nell'ennesima prova incolore in trasferta. Al Buon Riposo di Seravezza è Luci il migliore in campo, mentre deludono El Bakthauoi e Neri. Bene la coppia Giampà - Fancelli, poco concreto Lo Faso. Esordio da dimenticare per Longo, out per infortunio

di Lorenzo Evola

La maledizione in trasferta continua. Gli amaranto non vanno oltre lo 0-0 al Buon Riposo contro il Seravezza e mancano ancora l’appuntamento con i tre punti lontano dal Picchi. Qualche passo in avanti a livello di gioco non basta agli uomini di Esposito per bissare il successo casalingo con il Terranuova Traiana e rilanciarsi in zona playoff. Senza la minima continuità di risultati la strada di Luci e compagni per un posto tra le prime della classe sarà sempre più in salita.

Inizio gara piuttosto propositivo per i labronici vicini al gol al 10’ con Bamba, il quale, da posizione invitante, getta alle ortiche con il mancino un ottimo filtrante di Giampà. Poco più tardi è Greselin a sfiorare il vantaggio con una punizione velenosa che si spegne però sulla traversa. Uomini di Esposito che mantengono il pallino del gioco senza però creare altri grattacapi dalle parti di Lagomarsini, data anche la giornata no di El Bakthaoui e Neri, mai in grado di servire adeguatamente Lucatti. Padroni di casa che si affidano alla verve di Camarlinghi per impensierire la retroguardia comandata dal duo Fancelli – Giampà, attenti nel contenere le incursiuoni dell’ex prodotto del vivaio amaranto.

Nella ripresa Esposito inserisce Frati e Lo Faso per scuotere i suoi, senza tuttavia trovare grandi risposte. Un Livorno che gestisce la manovra senza trovare il pertugio giusto per sbloccare la situazione di stallo del match. Un copione già visto più volte, con un Seravezza che conserva lo 0-0 senza particolari difficoltà, anzi rischiando il colpo grosso con un contropiede di Camarlinghi che termina di un soffio fuori dallo specchio della porta difesa da Bagheria. Un pareggio che non può accontentare una squadra in cerca di quella continuità necessaria per vivere una seconda parte di stagione di tutt’altro livello rispetto all’altalenante girone d’andata.

Le pagelle:

Bagheria 6: Praticamente inoperoso per tutti i novanta minuti. Si sporca i guanti solo in uscita.

Lorenzoni 6: Bada più a contenere rispetto ad un arrembante Giuliani nel primo tempo. Prova ad affacciarsi in avanti nel finale senza trovare il guizzo vincente.

Fancelli 6: Solita prestazione solida della quota amaranto. Contiene senza troppi patemi Camarlinghi e compagni.

Giampà 6.5: Veste i panni del trequartista servendo splendidamente Bamba che però spreca davanti a Lagomarsini. Dietro fa buona guardia in coppia con Fancellim, sostituendo dignitosamente Benassi.

Giuliani 6: In fiducia dopo l’ottima prova con il Terranuova, spinge con continuità e non rischia niente in fase difensiva. Ritrovato.

Luci 6.5: Gran prova del capitano amaranto, padrone del centrocampo nonostante la carta d’identità. Calamita e gestisce con esperienza tutti i palloni che passano dalle sue parti, provvidenziale in un paio di chiusure su Camarlinghi.

Greselin 6: Molto attivo ad inizio gara, dipinge un bell’arcobaleno su punizione ma la traversa gli dice di no. Cala nella ripresa ma la prestazione resta sufficiente.

Bamba 5.5: Solita vivacità sulla destra, ha sulla coscienza però una ghiotta occasione fallita in avvio su suggerimento di Giampà. Si spegne con il passare dei minuti fino alla sostituzione (dal 64’ Bruzzo 6: Ingresso senza infamia e senza lode. Prova qualche inserimento senza particolare fortuna).

El Baktahoui 5: Pomeriggio piuttosto abulico per il marocchino, mai in grado di creare superiorità numerica. Esposito lo lascia negli spogliatoi all’intervallo (dal 46’ Frati 6: Prova a darsi da fare per scuotersi da un periodo non troppo felice, ma non trova il colpo da tre punti).

Neri 5.5: L’impegno non manca, ma nel concreto non combina granché sulla sinistra. Non rientra in campo per la ripresa (dal 46’ Lo Faso 5.5: Ha talento e si vede, ma si perde tra tocchi e dribbling inutili. Ogni tanto servirebbe un po’ più di cattiveria negli ultimi venti metri).

Lucatti 5.5: Solite sportellate là davanti, ma non ripete l’ottima prestazione di settimana scorsa anche a causa dei mancati rifornimenti in area di rigore (dal 59’ Longo 6: Costretto al forfait dopo una ventina di minuti, esordio sfortunato per il nuovo attaccante amaranto) (dal 85’ G. Neri sv)

Esposito 5.5: Ad un primo tempo tutto sommato positivo, fa seguito una ripresa volitiva quanto imprecisa dei suoi ragazzi. Prova a mischiare le carte inserendo tutto l’arsenale a disposizione ma la sterilità offensiva fa ancora da padrona.

Le formazioni ufficiali:

Seravezza (4-3-3): Lagomarsini; Cavalli, Mannucci (dal 56′ Maffei), Maccabruni, Ivani; Granaiola, Putzolu, Bedini; Masini, Benedetti, Camarlinghi.

Livorno (4-2-3-1): Bagheria; Lorenzoni, Fancelli, Giampà, Giuliani; Luci, Greselin; F. Neri (dal 46′ Lo Faso), El Bakhtaoui (dal 46′ Frati), Bamba (dal 64′ Bruzzo); Lucatti (dal 59′ Longo)(dal 85′ G. Neri).

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina a reti inviolate il match al Buon Riposo di Seravezza. Amaranto che non riescono a bissare il successo casalingo contro il Terranuova Traiana e incappano nell’ennesima scialba trasferta stagionale. 93' Affondo di Ivani, corner per il Seravezza 90' Saranno quattro i minuti di recupero 86' Dentro Monacizzo per Bedini 85' Costretto al forfait Longo, al suo posto G. Neri 84' Lorenzoni calcia dal limite, deviazione e altro calcio d’angolo per il Livorno 80' Botta di Giampà dalla distanza, palla in corner 78' Steso Frati, punizione per gli amaranto e giallo per Granaiola 71' Cross di Bruzzo, palla irraggiungibile per chiunque 70' Ammonito anche Maccambruni in questa seconda frazione 67' Fallo di Fancelli su Maffei, punizione per i padroni di casa 65' Frati tenta il gol da posizione impossibile, smanaccia Lagomarsini 64' Fuori Bamba, al suo posto Bruzzo 61' Camarlinghi si accentra e scarica il destro, palla fuori di poco 59' Dentro anche Longo per Lucatti 59' Fuori Masini e dentro Gabrielli per i padroni di casa 58' Ammonito Luci 56' Dentro Maffei per Mannucci tra le file del Seravezza 55' Grande intervento di Luci su Camarlinghi involato verso la porta 53' Camarlinghi steso da Lorenzoni in area, l’arbitro fa segno di proseguire 49' Bamba scappa sulla destra, chiude Ivani 46' Doppio cambio per Esposito che inserisce Lo Faso e Frati per Neri e El Bakthaoui. Comincia la ripresa! Termina il primo tempo al Buon Riposo. Buona mezz’ora per gli uomini di Esposito, vicini al gol con Bamba e Greselin, poco da segnalare per un Seravezza mai pericoloso dalle parti di Bagheria 45' Camarlinghi sfonda sulla sinistra, chiude in corner la retroguardia amaranto 42' Giro palla del Seravezza attendono nella propria metà campo i labronici 38' Giallo anche per Neri, in ritardo su Cavalli 36' Calano i ritmi in questa seconda parte di primo tempo 32' Steso Lorenzoni, punizione per gli amaranto 29' A terra Giampà, sanitari in campo 27' Cross di Giuliani, si salva in qualche modo Lagomarsini 27' Neri tenta la conclusione da fuori area, palla alta sopra la traversa 25' Gran copertura di Luci su Camarlinghi 21' Cross di Bamba, nessun problema per Lagomarsini 19' Ammonito Benedetti per un fallo ai danni di Neri 16' Traversa di Greselin! Su punizione il centrocampista amaranto scarica un destro che si infrange sul montante. Altra occasione per gli uomini di Esposito 15' Mannucci stende Bamba, giallo per il difensore di Amoroso 14' Cross dalla sinistra di Giuliani, sfiora soltanto Lucatti 9' Giampà serve in profondità Bamba, il quale spara a lato da ottima posizione. Grande chance per gli amaranto 6' Fase iniziale confusionaria al Buon Riposo di Seravezz 2' Cross dalla sinistra, Bagheria costretto a rifugiarsi in corner L’arbitro fischia l’inizio!

