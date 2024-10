Serie A rugby: splendida vittoria dell’Unicusano a Cesena

Foto gentilmente fornita dalla società biancoverde a cura di Alessandra Lavorenti

Serie A rugby: splendida vittoria dell'Unicusano a Cesena. Domenica prossima l’Unicusano giocherà in casa contro L’Aquila

Romagna RFC – Unicusano Livorno Rugby 20-26

Romagna RFC: Giannuli; Bastianelli (39’ st Greene), Vincic, Di Lena, Tauro (39’ st Donati); De Celis (19’ st Perju), Sergi; Maroncelli, Scermino (21’ st Zani), Marini; Fela, Sgarzi (cap.) (20’ st Maiga); Mazzone (16’ st Pirini), Sparaventi (25’ st Calbucci), Fantini (29’ st D’Agostino). All: Askew

Unicusano Livorno Rugby: Meini; Saleme (19’ st Cristiglio), Casini T., Lenzi, Zannoni N.; Del Bono, Tomaselli J.(31’ st Rossi), Mannelli (17’ st Liperini), Freschi E. (2’ st Bitossi); Freschi L, Gragnani Giac. (cap) (20’ st Tori), Gambini (28’ st Giunta); Tangredi, Tchanturia (11’ st Giusti), Ficarra (6’ st Andreotti). All: Squarcini

Arbitro: Sgardiolo di Rovigo; ass.: Camporesi, Ferrari



Marcatori: nel pt (10-12) 6’ m. Zannoni N. tr. Del Bono, 14’ m. Bastianelli tr. Giannuli, 31’ cp Giannuli, 39’ m. Saleme; nel st 13’ cp Giannuli , 19’ m. Meini tr. Del Bono (13-19), 38’ m. Meini tr. Del Bono (13-26), 30’ m. Vincic tr. Giannuli.

Note: calciatori: Giannuli (Romagna) 4/4, Del Bono (Unicusano Livorno) 3/6. Cartellini: nessuno. Man of the match Meini (Unicusano Livorno Rugby). In classifica 1 punto per il Romagna, che ha perso con un margine inferiore alle otto lunghezze e non ha colto il bonus-attacco (due mete realizzate) e 5 punti per l’Unicusano, che ha vinto e si è assicurato il bonus-attacco (quattro mete realizzate).

Il quadro dei risultati della 3° giornata di serie A, girone 4 (di fatto il girone del centro-sud di A2; tra parentesi i punti validi per la classifica): Romagna – Unicusano Livorno 20-26 (1-5), L’Aquila – Primavera Roma 23-21 (4-1), Napoli/Afragola – Paganica 12-24 (0-5), UR Firenze-Roma Olimpic 35-24 (5-0), Villa Pamphili Roma -Civitavecchia 6-40 (0-5).

Classifica: UR Firenze 13, Civitavecchia 11, Unicusano Livorno 10, Roma Olimpic 9; Romagna 7, L’Aquila 6 e Napoli/Afragola 6, Primavera e Paganica 5, Villa Pamphili Roma 0

Domenica prossima l’Unicusano giocherà in casa contro L’Aquila.

Condividi:

Riproduzione riservata ©